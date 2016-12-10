Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda, 19. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavında başarılı olan özel harekat polis adaylarının eğitimlerine, Ankara’da devam ediliyor. Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı eğitim merkezi, gönüllü olarak bünyesine katılan, “önce vatan” diyerek başta terör olmak üzere birçok tehlike olayda ön plana çıkan, suçluların korkulu rüyası haline gelen özel harekat için yeni personellerini yetiştiriyor.

Terör örgütlerinin meskun mahal veya kırsal alanlardaki silahlı eylemlerini engellemek, gerçekleştirilen eylemlerin faillerini etkisiz hale getirmek veya yakalamak, uçak, araç, gemi, metro, tren, bina gibi kapalı alanlarda rehin alınan kişi veya kişileri kurtarmak, yüksek tehdit altında bulunan devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak, sivil havacılığa açık havaalanlarında operasyon gerektiren olaylara müdahale etmek amacıyla yetiştirilen özel harekat polisleri; modern silah, mühimmat, araç ve gereçlerle donatılmış çağımızın çeşitli taktik ve tekniklerini kullanabilecek özel eğitim görmüş personeller ile her geçen gün gücüne güç katmaya devam ediyor.

“Yaklaşık 280 bin kişi müracaat etti”

19. Dönem POMEM eğitimleri sırasında İHA muhabirinin sorularını cevaplayan

Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, 10 bin özel harekat personelinin alımıyla alakalı 19. Dönem POMEM eğitimlerinin devam etmekte olduğunu belirterek “Polis Akademisi’nin internet üzeriden açtığı başvurular tamamlandı. Yaklaşık 280 bin tane, 18 yaşını bitirmiş, Türk vatandaşı bunlara müracaat ettiler. Önümüzdeki süreçte, 19 Aralık olarak tahmin ediyoruz, spor mülakatları, sağlık kurulu raporları ve daha sonrasında sözlü mülakatlarla süreç başlayacak. Eğitimleri de inşallah 2017’nin ilk aylarında Türkiye’nin değişik illerinde Polis Akademisi’nin belirleyeceği okullarda, eğitici kadrosunu biz vereceğiz, bu şekilde eğitimlere başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Biz gereken bütün eğitimleri, eğitim bittikten sonra operasyonel olarak sahaya yansıtacak şekilde vereceğiz”

Eğitimler hakkında kendilerine çok soru geldiğini ifade eden Gürel, “Eğitim için gelecek olan arkadaşların bunları düşünmelerine gerek yok. Biz gereken bütün eğitimleri, eğitim bittikten sonra operasyonel olarak sahaya yansıtacak şekilde, 1. bölge iller dediğimiz Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki en sıcak bölgelerde rahatlıkla çalışabilecek şekilde eğitimlerimizi arkadaşlarımıza vereceğiz. Tabi bu eğitimleri alan arkadaşlar bizimle birlikte çalışmaya başlayacaklar, diğer arkadaşlar da eğer eğitimlerde yetersiz görülürlerse bir şekilde ilişikleri kesilip normal hayatlarına devam edecekler” şeklinde konuştu.

“24 hafta sürecek bir eğitim programı hazırladık”

Eğitimleri 24 hafta yani 6 ay olarak planladıklarını söyleyen Gürel, “Tabi polislik temel eğitimlerini de POMEM okullarında alacaklar. Bu eğitimleri aldıktan sonra bizim temel olarak tabanca, kısa namlulu silahlar, uzun namlulu silahlar, keskin nişancı tüfekleri; haritacılık, meskun mahal operasyonları, bina operasyonları, ilk yardım kursları bunlarla beraber yoğurduğumuz yaklaşık 24 hafta sürecek bir eğitim programı hazırladık. Bu eğitimlerle inşallah arkadaşlarımızı yeterli düzeye getirip, 1. Bölge illerimizle beraber çalışacağız” diye konuştu.

“En başta gelen özellik gönüllü olmaları”

Gürel, “İyi bir özel harekat polisinin nasıl olması gerektiğini” sorusuna, “Öncelikle iyi bir devlet memuru, tabi ki özel harekatın da kaynağı; liyakat, sadakat, ehliyet bunlar önemli. Bunların yanında sabırlı olacaklar, ketum olacaklar, fiziki yönden yeterliliklerini devam ettirecekler, bunu kaybetmeyecekler, hiyerarşik düzene bağlı kalacaklar. Bunlar normal devler memurlarında olması gereken özellikler ama biz özel harekatta tabi ki bunları da ön planda tutuyoruz. En başta gelen özellik gönüllü olmaları. Özel harekata gelen tüm personel, özel harekatın tüm zorluklarını bilerek, gönüllü olarak bu branşı seçiyorlar. O sebepler gönüllü olan, liyakatli, ehliyetli, sabırlı, fiziki yönden de yeterli arkadaşlarımızla inşallah beraber çalışacağız” cevabını verdi.

62 ilde faaliyet gösteriyor

Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı haricinde 61 ilde özel harekat şubelerinin bulunduğu bilgisini veren Gürel, “Şu an bulunduğumuz yer bizim merkezimiz. Eğitimlerimizin düzenlendiği, planlandığı; bütün personel alımlarının, personelin sevkinin; silah, tesisat, mühimmat alımlarının yapıldığı merkez burası. Diğer şubelerimiz de illerin ihtiyaçlarına göre, il emniyet müdürlüklerimize bağlı olarak ilin kendi operasyonel faaliyetlerini yürütmektedir” ifadelerini kullandı.

“Artan talepler daha önceki alımlar için öngörülen şartları esnetti”

Türk vatandaşının vatanına, milletine bağlı; bayrağı için, dini için yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirten Gürel, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde de özel harekat polisi olmak için müracaat edenlerin olduğunu ancak 15 Temmuz’dan sonra artan bir talebin olduğunu, bu yüzden de daha önceki alımlar için öngördükleri şartları biraz daha esnetmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Özel harekat polisi olmak için gelen yoğun taleplere değinen Gürel,“Dilekçeler, mektuplar, talepler; bayanlardan, erkeklerden, yaşı ilerlemiş olan vatandaşlarımızdan çok büyük bir talep geldi. Zaten müracaatlar da bize bunu gösteriyor. 280 bin gibi bir rakam, çok büyük bir rakam. İnşallah bunların içerisinden 10 bin bizimle beraber çalışabilecek düzeyde arkadaşlarımızla eğitimlerimize başlayacağız” şeklinde konuştu.

Uğur Kan Yüksek