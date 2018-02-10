Teröristlerin kullandığı tüneller ele geçirildi

5 yıl önce PKK/PYD terör örgütü tarafından Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Dikmetaş ile Yazıbağı köylerinde yaşayan Suriyeliler göçe zorlanmıştı. Dikmetaş ile Yazıbağı köylerinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından teröristlerden temizlenmesinin ardından, PKK/PYD tarafından çok amaçlı kullanılan 6.5 kilometre uzunluğundaki tüneller de ele geçirildi.

5 yıldır bölgeye hakim olmak için yığınak yapan PKK-PYD’nin mevzileri, tünelleri, barınakları düzenlenen operasyonlarla imha edilirken, çok sayıda PKK/PYD terör örgütü üyesi de etkisiz hale getirildi.

Bölgeye huzur ve güven geldi

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO’nun Afrin kırsalında büyük başarıyla ilerlemesi ve PYD’nin kontrolündeki yerlerin bir bir ele geçirilmesi bölgedeki köylerde yaşayan Suriyeliler arasında sevinçle karşılanıyor.