Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde teröristlerin Karakuzu Jandarma Karakoluna ait arama noktasına uzun namlulu silahlarla düzenledikleri saldırının ardından başlatılan operasyon devam ediyor. Saldırı sonrası teröristlerin kaçtığı mısır tarlası ve etrafında arama yapan ekipler, jandarmaya ait mevzilerin yakınında 3 adet el yapımı patlayıcı buldu. Teröristlerin patlayıcıları kontrol noktası yakınına döşemek için bölgeye geldikleri ve askerlerin kendilerini fark etmesi üzerine çatışma çıktığı öğrenildi. Mutfak tüpleriyle yapılan patlayıcıların iki mevzinin yakınına yerleştirilerek kablo döşendiği belirlenirken, mevzilerin yakınındaki bir tenekede ise patlayıcı maddelerle birlikte yüzlerce metre uzunluğunda kablo bulundu.

Dün gece saat 22.30 sıralarında Viranşehir-Mardin karayolunun 25. kilometresinde PKK’lı teröristlerin arama noktasına saldırmasının ardından çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Erdi Demirer (26) ağır yaralanmış, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.

Jandarmanın bölgedeki arama tarama çalışmaları devam ediyor.

