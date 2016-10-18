Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütünün son zamanlarda yapmış oldukları terör eylemleri neticesinde vatandaşların, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmalarının olumsuz olarak etkilendiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla her türlü tedbirin alındığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tedbirler kapsamında icra edilen mayın ve EYP araması esnasında, Kocaköy ilçesi Diyarbakır - Bingöl karayolu Kokulupınar mevkiinde yol üzerinde harekete duyarlı anahtar ile radyo frekans kontrollü olmak üzere çift düzenekli olarak hazırlanmış, 1,5 kilogram ağırlığında 1’er santimetrelik ebatlarda kesilmiş inşaat demiri ile güçlendirilmiş EYP düzeneği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen EYP düzenekleri Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir."

