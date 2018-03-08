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Teröristlerin sivillere saldırısına tepkiler devam ediyor

Teröristlerin Şırnak'ın Uludere ilçesinde odun toplamaya giden çocuklara yönelik düzenlediği roketli saldırıda 18 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesinin ardından terör örgütüne tepkiler devam ediyor.

Teröristlerin sivillere saldırısına tepkiler devam ediyor

08 Mart 2018 10:44

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik saldırısına tepki göstererek, PKK'nın en büyük zararı Müslüman Kürtlere verdiğini söyledi. PKK terör örgütünün sivillere yönelik bu saldırılarıyla Kürtlere nasıl ihanet ettiğinin gözler önüne serildiğini belirten Gündüz, tüm Kürtleri PKK'yı lanetlemesi gerektiğini söyledi. Gündüz, "Şırnak Uludere ilçesi Şenoba beldesinde odun toplamaya giden çocuklara teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu 18 yaşındaki Engin Kenanoğlu şehit olmuştur. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Terör örgütü PKK’yı kınıyorum, lanetliyorum. PKK bu katliamı yaparak insanlıktan nasiplenmediğini bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir. Bu kardeşimizin kime ne zararı dokunmuştur? Kime ne kötülük yapmıştır? Tek suçu insan olmaktı. Tek suçu çocuk olmaktı. Tek suçu odun toplayarak ailesine katkıda bulunmaktı. PKK terör örgütü onu gencecik yaşta ailesinden, sevdiklerinden kopardı. Bunun için diyoruz ki; PKK haindir, PKK alçaktır, PKK ABD’nin, FETÖ’nün maşasıdır. PKK piyondur, PKK satılıktır. PKK tetikçidir. PKK Kürt değildir, PKK Müslüman değildir, PKK Kürtlerin ve Müslümanların düşmanıdır. PKK en büyük zararı Müslüman Kürtlere vermiştir. 'Türk ordusu Kürtleri katlediyor' yalanını ortaya atan iki yüzlü Avrupa’ya, FETÖ’ye, ABD’ye sesleniyorum. Şehit edilen bu kardeşimiz Kürttü, annesi, babası, ailesi Kürt. Üstelik Türkçe dahi konuşmayı bilmiyorlar. Kimin Kürtleri katlettiği ortadadır, kimin Kürtlere düşmanlık yaptığı ortadadır. Kimin Kürtlere ihanet yaptığı ortadadır. Hadi bu kardeşimizi şehit eden PKK’yı kınayın, lanetleyin görelim. Yapmazsınız, çünkü siz iki yüzlüsünüz" dedi.

"Gelin bu alçak, çocuk katillerini memleketimizden kovalım" 

Abbas Gündüz, tüm Kürtlere seslenerek bu teröristlerin memleketten kovulması için birlikte hareket edilmesi çağrısında bulundu. Gündüz, "Kürt kökenli devletin bir gazisi olarak Doğu ve Güneydoğudaki Kürt kökenli vatandaşlarımıza, kardeşlerimize sesleniyorum; Allah şahit olsun ki ABD bizim dostumuz değildir, Avrupa bizim dostumuz değildir, PKK bizim temsilcimiz değildir. PKK’nın siyasi uzantıları bizim dostumuz ve temsilcimiz değildir. Uyanalım, uyanık olalım. Daha kaç gencecik kardeşimizin şehit olmasına seyirci kalacağız. Gelin PKK ile, HDP ile aramıza mesafe koyalım, onlara tepki gösterelim. Olaylara seyirci kalmayalım. Bu hain, alçak, çocuk katillerini memleketimizden kovalım. Bu vesileler ile şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün terör örgütlerini, teröristleri ve onları destekleyenleri kınıyorum" diye konuştu.  

Ayaz Müldür

 

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