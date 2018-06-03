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Teröristlerin tuzakladığı 200 kilo patlayıcı imha edildi

Tunceli’de önceki gün etkisiz hale getirilen 7 teröristin Pülümür yolunda menfeze tuzakladıkları 200 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.

Teröristlerin tuzakladığı 200 kilo patlayıcı imha edildi

03 Haziran 2018 14:51

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde Tunceli- Pülümür karayolunda bulunan menfez içerisine yerleştirilmiş 3 adet bidon içerisinde 200 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş patlatılmaya hazır vaziyette EYP düzeneği ele geçirilmiştir. Tespit edilen EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.

Açıklamada, bulunan EYP düzeneğini 2 Haziran’da etkisiz hale getirilen aralarında sözde Doğu Merkez Gücü Sorumlusu "Kurtay Rojava" kod adlı Kaniar Müslim’in de bulunduğu 7 teröristin yerleştirdiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Ercan Topaç

 

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