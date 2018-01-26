Teröristlerin yağmaladığı tarihi eserler İstanbul’da ele geçirildi

Olayla ilgili ikisi Suriye uyruklu 9 kişilik kaçakçılık şebekesi çökertilirken, Suriye ve Irak’tan yağmalandığı tespit edilen eserler arasında Büyük Selçuklu Devleti'ndeki Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur gibi komutanlara ait miğfer ve kalkandan oluşan savaş takımı, 152 adet (M.Ö.) 3500 yıllık Sümer medeniyetine ait altın takı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait saray malzemeleri ile Asur ve Akad medeniyetlerine uzanan 3500 yıllık silindir mühürlerin de olduğu çok sayıda paha biçilmez esere el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve PYD tarafından Irak’ın Musul ve Babil kentleri ile dünya mirası listesindeki antik kentlerden Suriye’nin Humus eyaletinin Palmira vilayetinde yer alan müze ve mezarlardan yağmalanan tarihi eserlerin İstanbul’a getirildiği istihbaratını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan kaçakçılık polisi, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile kent genelinde 5 ayrı bölgede operasyon başlattı.

2’si Suriyeli 9 kaçakçı yakalandı

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nde görevli arkeolog polislerin de yer aldığı operasyonda; terör örgütleri DEAŞ ve YPG gibi örgütlerce Suriye ve Irak’taki eski mezar, ören ve müzelerden yağmalandığı değerlendirilen Sümer kültürüne ait 3500 yıllık 152 takı seti, Asur ve Akad Dönemine ait 2 silindir mühür, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne 78 ait eser, Bizans Dönemi'ne ait 2 eserden oluşan toplam 242 parça hazineyi Avrupa ülkelerine götürmeye çalışan İ.G., M.M.A., Z.E., Ç.E., K.E., A.R.G., A.B. ve Suriye uyruklu İ.T. ile H.H. adlı 9 kaçakçı yakalanarak gözaltına alındı. Kaçakçıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, terör örgütlerinin Mezopotamya toprakları üzerindeki müze ve mezarlardan yağmaladığı ünlü Selçuklu komutanlarından Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur gibi komutanlara ait miğfer, kalkan ve savaş takımı, 152 adet (M.Ö.) 3500 yıllık Sümer medeniyetine ait altın takı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait saray malzemeleri ile Asur ve Akad medeniyetlerine uzanan 3500 yıllık silindir mühürlerin de olduğu çok sayıda esere el konuldu. 242 parça esere el koydu.

Eserler arasında Kraliyet takıları da var

Kaçakçılık polisinin ele geçirdiği Sümer Dönemi'ne ait bir altın takı setinin Alacahöyük kazılarında ele geçirilenlerle stil olarak benzerlik taşıdığına vurgu yapıldı. Milattan önce yaklaşık 3 bin 500 yıllık eserin Sümer Dönemi kraliyet ailesine ait olduğu değerlendiriliyor.

Sekizinci yüzyıla ait heykel

Bizans Dönemi M.S. 8'inci Yüzyıla ait Hz. Meryem ve kucağında Hz. İsa tasvirli olan diğer yüzünde ise Baş melek Cebrail'in (Gabriel) yer aldığı kireç taşından yapılmış tarihi esere de paha biçilemediği kaydedildi. Operasyonda ele geçirilen eserler arasında yer alan Bizans Dönemi'ne ait ‘ticaret’ simgesi 3 kilo 300 gramlık Athena Heykeli figürlü ağırlık ölçüsünün, müzelerde dahi nadiren gömüldüğü öğrenildi. Ayrıca ilk yazı örneklerinden olan Asur ve Akad Dönemi'ne ait hiyoroglif yazılarla oluşturulan 10 silindir mührün de önemli eserlerden olduğu ifade ediliyor.

Arkeolog polislerinin dikkatini çeken önemli eserler arasında, Selçuklu kültürüne ait bin yıllık işlemeli bronz kazanlar, işlemeli sürahiler ve Alparslan'ın miğferini andıran Selçuklu komutanlarından Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur gibi komutanlara ait miğfer ve kalkandan oluşan savaş takımı dikkat çekiyor.

Tarihi eser kaçakçılığında DEAŞ ve PYD izi

Kaçakçılık ekiplerinin operasyonu Suriye'deki tarihi eser talanını da ortaya koydu. Ele geçirilen bazı eserlerin terör örgütü PYD'nin kontrolündeki alanlardan getirildiği öğrenilirken, bazılarının 2015 yılında terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin Palmira kentinden yağmaladıkları eserler olduğu öğrenildi.

Daha önce de Aşil'in Kılıcı ele geçirilmişti

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Polisi, geçtiğimiz ay düzenlediği bir operasyonda, Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna imza atmış, 26 bin 400 tarihi eser ele geçirmişti. Ele geçirilen eserler arasında ‘Aşil Kılıcı’ olarak adlandırılan Miken Dönemi'ne ait kılıçtan, büyük İskender'in Hint tanrılarına benzetildiği büstüne, Helius'un betimlendiği kraliçe tacından, Sezar'ın gümüş madaltonyonuna ait onlarca paha biçilmez eserin de ele geçirildiği çalışmaya "Zeus Operasyonu" adı verilmişti. İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 11'i tutuklanmıştı. Kaçakçılık Polisi'nin ele geçirdiği eserlerden özellikle Miken Kılıcı uluslararası alanda dikkat çekmişti. Kaçakçılık Polisi'ne bu eserler sebebiyle onlarca teşekkür telefonu geldiği de öğrenildi.

Sadık Kahraman