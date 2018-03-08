Diğer
Kategoriler

Teröristlerin yaraladığı kadın, operasyon bölgesinden kurtarıldı

Cinderes’in kırsalında bulunan Hacı İskender köyünden kaçmak isterken, teröristler tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın yaralandı. Hemen Deyr Balut köyüne kaçan kadın TSK, 112 ve UMKE’nin operasyonuyla kurtarıldı.

Teröristlerin yaraladığı kadın, operasyon bölgesinden kurtarıldı

08 Mart 2018 14:09
Teröristlerin yaraladığı kadın, operasyon bölgesinden kurtarıldı - Tıkla İzle

 Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında önemli adımlar atılıyor. Afrin kırsalında bulunan Cinderes bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Cinderes çevresi TSK ve ÖSO tarafından kuşatılırken, meskun mahal operasyonları da kısmen başladı.

Kaçarken kurşun yağmuruna tutuldular 

Sıcak çatışmaların yaşandığı Cinderes kırsalında bulunan Hacı İskender Köyünden kaçmak isteyen karı-koca teröristlerin hedefi oldu. Deyr Balut Köyüne gelmek isteyen ailenin içinde bulunduğu kamyonet kurşun yağmura tutuldu. Kamyonet kurşunların hedefi olurken, Suriyeli bir kadın yaralandı. Yaralı halde Deyr Balut Köyüne gelen ailenin yardımına ise TSK yetişti. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye 112, UMKE, Kızılay ve askerler sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin geniş güvenlik önlemleri altında yaralı kadın 112 ambulansı ile Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Yaralı kadının bulunduğu köyden, tahliye edilmesi anları ise İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından sınır ötesinde görüntülendi. Yaralı kadına hastaneye sevki sırasında gözyaşlarına boğuldu. Kadının eşi kendilerini bölgeden güvenli bir şekilde bölgeden tahliye eden Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etti.  

Refik Fidan - Halil Koyun
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç