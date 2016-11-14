HAVELSAN Terörle Mücadele Teknolojileri Geliştirme Merkezi faaliyete geçti. HAVELSAN bünyesinde olan Terörle Mücadele Teknolojileri Geliştirme Merkezi’nde, Meskun Mahal Komuta ve Kontrol Merkezi, Çatışma Simülatörü, Araç Tanıma Sistemi, Yüz Tanıma Sistemi, Lazerli Atış Sistemi ve Harekat Planlama Modülü yer alıyor.

Merkezin açılışını Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yapmış ve Terörle Mücadele Teknolojileri Geliştirme Merkezi’nde yer alan sistemler hakkında bilgi almıştı. Ayrıca Işık, sanal gözlük takarak çatışma simülatöründe atış denemesi yapmıştı. Merkez hakkında bilgi veren HAVELSAN Eğitim Hizmetleri Müdürü Oktay Tuncer, “Amacımız, meskûn mahallerde yürütülmekte olan eğitimin etkinliğini arttıracak hem sanal hem de gerçek eğitim çözümlerini geliştirmek ve bunu ilgili birimlere sunmaktır. Bu merkezimizin içerisinde gerçek icra edilen bir harekâtın bileşenleri ile meskûn mahallerde muharebe eğitiminin etkinliğini arttıracak çözümleri öneriyoruz. Sanal çözümlerimiz içerisinde ferdi ve tim eğitimini sağlayacak çeşitli çatışma simülatörleri, drone’lardan veya uydulardan almış olduğumuz görüntüleri 3 boyutlu harekât ortamını yaşatmak maksadıyla modellediğimiz bir harekât planlama modülümüz, yürütülmekte olan bir harekâtın ihtiyaçlarını ortaya koyacak şekilde el, yüz, plaka tanıma gibi harekât alanı bileşenlerini de ihtiyacı olan unsurlara sunuyoruz” diye konuştu.

Eğitim çözümleri içerisinde hem gerçek hem de sanal eğitim çözümlerini birbirine entegre olarak sunduklarının altını çizen Tuncer, “Gerçek eğitim çözümlerimizde ufak bir iş güvenlik harekâtının icra edildiği bölgelerden örnek olarak geliştirdiğimiz 5 evlik bir meskûn mahal ortaya çıkardık. Burada ortaya çıkartmış olduğumuz evleri akıllı hallere getirdik. Akıllı hallere getirdiğimiz evlerde meskûn mahallerde eğitilen personelin bilinmezlik ortamı içerisinde her an değiştirilebilecek alternatif senaryoları ortaya koyacak şekilde ses, koku, sis, ışık gibi efektleri bir merkezden kontrol edecek şekilde eğitim yapmalarını sağlayacak ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. Amacımız, bu konuda yapılan eğitimin etkinliğini arttırmak, daha gerçekçi koşullarda, daha maliyet etkin çözümler ile eğitimin daha verimli ve harekât ihtiyacını karşılayacak şekilde yönlendirmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

İlker Turak