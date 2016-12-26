Geçmişten bu yana Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan kahvehaneler, sohbet ve dostlukların pekiştiği yerler olmasının yani sıra son zamanlarda güvenlik güçlerine istihbarat sağlama konusunda da destek oluyor. Manisa'da 650 üyesi bulunan Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, kahvecilerin toplumda çok önemli bir yere sahip olduklarını belirterek, "Biz kahvehaneler olarak, memleketimizin, mahallemizin, yöremizin bekçileriyiz aynı zamanda. Mahallemize veya bölgemize yabancı geliyorsa muhakkak biz bunları fark ederiz. Art niyetli kişiler varsa bunları hissederiz. Bunu da devletimizle, güvenlik güçlerimizle zaman zaman paylaşırız" diye konuştu.

Son zamanda yaşanan terör olaylarını kınayarak, şehit ailelerine baş sağlığı dileklerini ileten Çetin, "Kahveci esnafımız bu olaylara çok duyarlıdır. Mahallenin veya bölgenin gözü kulağı olduğundan bu tür olumsuzlukları, yaşanan şüpheli olayları gördüklerinde en kısa zamanda güvenlik güçleriyle, devletimizle paylaşmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Kahvehaneler erkek sığınma evine dönüştü

Kahvehanelerin yaşadığı sıkıntılara da değinen Çetin, mahallenin bekçisi olan kahvecilerin toplum tarafından kabul görülmesini istedi. Müşterilerinin genellikle emeklilerden oluştuğunu söyleyen Çetin, "Bugün genellikle müşterilerimizin çoğu emekli vatandaşlarımız. Bu vatandaşlarımız günün 6 saatini, 8 saatini bizim mekanlarımızda geçirmekteler. Kendi aralarında şakalarını da söylerler, mekanlarımızı erkek sığınma evi olarak tarif ediyorlar. Bunun yanında kahvehaneler en ucuza dinlenilebilen veya barınılabilen mekanlardır. Bugün çoğu mekanımızda çay 1 lira. Günü iki çay içerek 6 saatini bizim mekanlarımızda geçirebiliyorlar. Bizim bunlardan şikayetimiz yok ama toplumda veya vatandaşlar arasında kabul görmek istiyoruz. Biz toplum yararına bir nevi amme hizmeti yapıyoruz. Vatandaşlarımız tarafından bunun kıymeti bilinsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Artık ikram kültürünün kalmadığını dile getiren Başkan Çetin, herkesin içtiği çayın bedelini ödeyerek masadan ayrıldığını söyledi.

"Teknoloji kahvehanelerdeki sohbet ortamını daralttı"

Kahvehanelerin eskiden toplumun fikir alışverişi yaptığı birer kültür yuvası olduğunu sözlerine ekleyen Çetin, "Teknoloji maalesef bu kültür yuvalarını kaybetti. Şu an kitaplık çoğu mekanlarımızda var ama çok uzun süredir hiç bir müşterimiz 'Şuradan bir kitap alayım da okuyayım' yok. Mekanlarımıza gelen kişilerin öncelikle sorduğu 'Wi-fi'niz, internetiniz var mı?' Tabi bu da hem sohbet ortamını daralttı hem de ikili ilişkilerdeki sıkıntıları gün yüzüne çıkardı" dedi.

Meslek dışı faaliyet yürüten esnaflar yüzünden kahvecilerin zor durumda kaldığını dile getiren Çetin, yerel yönetimlerden de destek istedi. Çetin, "Meslek dışı faaliyetler var. Bunlar da bizim belimizi büküyor. Şu anda bir mekanda birden fazla iş yapılarak, farklı iş dallarındaki kişiler ruhsatı olmadığı halde çay satışı yaparak, benim o mahalledeki kahvecimin ekmeğini çalıyor. Yerel yönetimlerden devletimizden destek istiyoruz. Kahvecilerin korunması gerekir" diye konuştu.

Aykut Yeniçağ