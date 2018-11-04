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Terörün bittiği Cizre'de unutulmaz konser

Terörün bittiği Cizre'de unutulmaz konser
Terörün bittiği Cizre'de unutulmaz konser

Terörün son bulduğu, huzur ve güvenliğin sağlandığı Cizre’de halk modayla buluştu, Ferhat Göçer konseri ile de unutulmaz bir gece yaşadı.

Cizre Kaymakamlığının Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte organize ettiği ”Cizre Modayla buluşuyor“ programı kapsamında Hafize Ayık defilesi renkli görüntülere sahne olurken, programda sahne alan ünlü sanatçı Ferhat Göçer seslendirdiği muhteşem şarkılarla Cizrelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Cizre Hamit Özalp Stadyumunda organize edilen programa Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Ak Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan, Cumhuriyet Savcıları, Kurum Müdürleri ve binlerce Cizreli katıldı.

Ferhat Göçer seslendirdiği güzel şarkılarla Cizrelilere ve Şırnak halkına yıllarca unutamayacakları keyifli bir gece yaşattı. Göçer'in keyif aldığı gecede türbinleri dolduran binlerce kişinin şarkılara eşlik etmesi ünlü sanatçıyı da bir hayli mutlu etti. 

Geç saatlere kadar süren programın ardından Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Modacı Hafize Ayık ve Sanatçı Ferhat Göçer'e çeşitli hediyeler takdim ederken, Cizre Spor Kulüp Başkanı Maruf Sefinç'te Sanatçı Ferhat Göçer'e isminin yazılı olduğu bir Cizrespor forması hediye etti.  

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