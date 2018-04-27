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Terörün temizlendiği Kato’da petrol aranmaya başlandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve yıllarca teröristlerin üs olarak kullandığı Kato Dağına yapılan operasyonlarla terör unsurları tamamen temizlenirken, terörden arındırılan bölgede petrol arama çalışmaları başlatılacağı bildirildi.

Terörün temizlendiği Katoda petrol aranmaya başlandı

27 Nisan 2018 12:45

Kato Dağı feraşin bölgesinde petrol olabilme ihtimali üzerine yetkililer harekete geçti. Terörden arındırılan bölgede inceleme yapmak üzere yola çıkan ekipler, Beytüşşebap ilçesine ulaştı. Beytüşşebap ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kato Dağında petrol olabilme ihtimali üzerine 100 araçlık ekip ilçeye geldi.

Teröristlerin ’girilemez’ dediği Kato Dağında güvenlik sağlandıktan sonra petrol arama çalışmaları hız kazandı. İlçeye gelen ekiplerin bölgede yapacakları çalışmaların ardından rapor hazırlayacakları ve bu raporlar doğrultusunda petrol bulunması halinde çalışmalara hız verileceği bildirildi. 

(Serdar Gükçe/İHA) 

 

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