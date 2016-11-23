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Terörün vurduğu Nusaybin'in son hali fotoğraf karelerine yansıdı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallelere ait yeni görüntüler, terörün halka verdiği zararı gözler önüne seriyor.


23 Kasım 2016 12:50

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kent merkezindeki mahallerden kısmi olarak kaldırılırken ilçenin Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Mor Yakup mahallelerinde devam ediyor. Yasağın devam ettiği mahallere ait bazı yeni görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde terörün halka verdiği zararı gözler önüne sererken, binaların tamamına yakınının yıkıldığı görüldü. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Mor Yakup mahallelerinden çekilen fotoğraflar tahribatın büyüklüğünü gözler önüne serdi. İş makineleriyle tahrip olan binaların yıkımına devam edildiği görülürken Veysike Mezarlığı’ndan eski Nusaybin Lisesi'ne kadarki bölümde sağlı sollu tüm binaların yıkıldığı gözlendi.

Bu arada yasağın devam ettiği Zeynel Abidin ve Mor Yakup mahallelerde patlayıcılardan temizlenirken Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallerinde el yapımı patlayıcıların imhası devam ediyor. Zaman zaman kontrollü bir şekilde imha edilen patlayıcıların sesi kent merkezinden duyulurken ilçeden toz bulutları yükseliyor. İlçede 10 bine yakın hane yıkıldığı tahmin ediliyor.

İlçede 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı Yeni Turan, Yeşil Kent, Mor Yakup, 8 Mart, Gırnavas, Devrim, Selahaddin Eyyubi, Çatalözü, İpekyolu ve Barış mahallesinde 25 Haziran'da kısmi olarak kaldırılmıştı. Etrafı telle çevrilen Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde ise yasak devam ediyor.
 

Mehmet Salih Keskin
 


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