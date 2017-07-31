Ters dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Recep Tayip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün aşırı hız yaparak direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Taklalar sonrası ters dönen otomobildeki ismi öğrenilemeyen sürücü ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası yakıt damlatan araçta olası bir patlamanın yaşanmaması için itfaiye ekipleri, müdahalede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı - Ahmet Kaya