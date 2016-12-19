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Ters dönen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada tır sürücüsü Özgür Işık, ters dönen tırdan sağ kurtuldu.

Ters dönen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

19 Aralık 2016 16:03

Edinilen bilgiye göre, bir firmanın deposuna gıda ürünleri nakliyeciliği tapan 07 YFR 43 plakalı tır sürücüsü Özgür Işık, bugün saat 12.00 sıralarında Gebiz Mahallesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde viraja girerken, iddialara göre karşı yönden gelen bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan tırın sürücüsü Özgür Işık direksiyonu toplamaya çalışırken yol ortasında devrilerek ters döndü. Sürücü kabininde sıkışmasına rağmen kazadan yara almadan kurtulan Özgür Işık, olayın şokunu bir süre üstünden atamadı. Arkadaşları sürücü Özgür Işık’ı teselli etti. Kazanın ardından yola savrulan gıda ürünleri toplanarak taşınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sedat Temel 

 


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