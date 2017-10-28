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Ters şeritte ilerleyen tır dehşet saçtı

TEM Otoyolu’nda dur ihtarına uymayan tır, ters yönde ilerleyerek trafikte tehlike saçtı. Polis’in lastiklerine ateş açtığı tır yaklaşık 10 kilometre sonra durdurulabildi.

Ters şeritte ilerleyen tır dehşet saçtı

28 Ekim 2017 07:44
Ters şeritte ilerleyen TIR dehşet saçtı - Tıkla İzle

Olay, saat 04:00 sıralarında TEM otoyolu meydana geldi. Ümraniye’den Beykoz istikametine giden tır  polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan araç sürücüsü, TEM Otoyoluna çıkarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne girdi. Burada ters yönden ilerlemeye devam etti. Hızla ilerleyen aracın lastiklerine polis ekipleri tarafından defalarca ateş açıldı. Sağ ön lastiği patlayan tır, ters yönde hızla ilerlemeye devam etti. Yaklaşık 10 kilometre boyunca aracın jantlarından kıvılcım çıkarak ilerleyen tır sürücüsü Sarıyer’de yolu kesen polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan indirilen tır sürücüsü gözaltına alınırken, araç emniyet şeridine çekildi. Polis ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan incelemelerde bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, araç sürücüsü Etiler Polis merkezine götürüldü. Emniyet şeridine çekilen tır  olay yerine çağrılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’e ait vinç yardımıyla kaldırıldı.

Polis havaya ateş açtı

Ümraniye’den Beykoz istikametine giden tır sürücüsü burada yapılan dur ihtarına uymayarak Beykoz istikametine doğru devam etti. Polis ekiplerinin lastiklerine ateş açarak durdurmaya çalıştığı tır  sürücüsü, Sarıyer’de polis ekiplerinin yolu kesmesi sonucu durdurulabildi. Polis’in olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

Selim Bayraktar

Etiketler: kaza, TEM

 

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