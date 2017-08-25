Diğer
Kategoriler

Ters yöne giren araç, dekan ve oğlunun ölümüne neden oldu

Sivas’ta 28 Temmuz’da Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin’in ve oğlunun ölümüne neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın benzin istasyonundan ters yöne giren bir aracın neden olduğu iddia edildi.

Ters yöne giren araç, dekan ve oğlunun ölümüne neden oldu

25 Ağustos 2017 11:13
Ters yöne giren araç, dekan ve oğlunun ölümüne neden oldu - Tıkla İzle

Kaza, 28 Temmuz günü Sivas- Ankara karayolu üzerinde Direkli- Bedirli köyü kavşağında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Sinop’tan akraba ziyareti için Malatya’nın Pötürge ilçesine giden Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin (43) idaresindeki 57 AB 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarptı. Kazada Dekan Murat Sezgin ve oğlu 6 yaşındaki Asrın Sezgin hayatını kaybetti. Eşi Tülay Sezgin ise yaralandı.

KAZA ’GELİYORUM’ DEDİ

Kazanın ardından olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet Y. idaresindeki otomobilin benzin istasyonundan çıkış yaptığı görüldü. Kazaya da bu ters yöne giren aracın neden olduğu iddia edildi. Kaza sonrası jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan ters yöne giren aracın sürücüsü Mehmet Y. serbest kaldı. Ancak görüntüleri izleyen dekanın ailesi duruma isyan etti. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Mehmet Y.’nin kazanın yaşanmasının ardından olay yerinde kaçtığı tespit edildi. Aile Mehmet Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Veysel Korkmaz

Etiketler: dekan, Sivas


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç