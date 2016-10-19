Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarında Y.G. idaresindeki 34 AN 7064 plakalı kadın otomobil sürücüsü, Yeni Cami İstikametinden Kent Meydanı istikametine giderken ters yöne girdi. Kadın sürücüsü o anda oradan geçmekte olan 65 yaşındaki İ.K. ve ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Çarpma sonucu vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Remzi Şimşek