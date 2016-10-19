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Ters yöne giren otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde otomobiliyle ters yöne giren kadın sürücü yayalara çarptı. Kazada yaralanan iki vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ters yöne giren otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

19 Ekim 2016 16:03

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarında Y.G. idaresindeki 34 AN 7064 plakalı kadın otomobil sürücüsü, Yeni Cami İstikametinden Kent Meydanı istikametine giderken ters yöne girdi. Kadın sürücüsü o anda oradan geçmekte olan 65 yaşındaki İ.K. ve ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Çarpma sonucu vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Remzi Şimşek


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