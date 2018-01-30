Tersten atıyor, Afrin’e gitmek istiyor

Gaziantep'te fırıncılık yapan amatör avcı Hasan Bozkurt, yaklaşık 50-60 metre uzağa koyduğu hedefi elindeki uzun namlulu silah ile arkaya 90 derece eğilerek ateş ediyor. Hedefe tersten nişan alan Bozkurt, hedefleri tam 12'den vuruyor. Vatani görevini keskin nişancı olarak yaptıktan sonra silaha merak sardığını anlatan Bozkurt, Afrin'de savaşmak için talimatı beklediğini kaydetti.

Pideci Hasan Bozkurt’un tersten nişan alıp atış yaptığı videolar ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

“ Cumhurbaşkanımız görev verirse hazırız“

Afrin’e gitmek istediğini belirten Hasan Bozkurt, “Cumhurbaşkanım görev verdikten sonra zaten kendisi de söyledi Münbiç’e felan girildiği zaman İnşallah görev verirse ben de diğer arkadaşlarım da arkasındayız. Ne zaman derse hazırız. Afrin’e selam olsun. İnşallah oradaki askerlerimiz burnu bile kanamadan evlerine ulaşırlar“ dedi.

“ Fethedilemez dedikleri yerleri göstersinler yeter“

Bozkurt, “Askerliğimi Diyarbakır’da yaptım ve orada keskin nişancı seçildim. Bu benim için hobi haline geldi. Öyle vuramaz mıyım gibi düşünmem her attığımı vururum. Allah operasyonda olan Mehmetciğimizi korusun. Hiç kimse Türkiye şurayı fetih edemez demesin. Fethedilemez dedikleri yeri göstersinler yeter“ diye konuştu.

Pideci Hasan Bozkurt’un tersten nişan alıp atış yaptığı videolar ise sosyal medyada büyük ilgi görüyor.