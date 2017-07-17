Terzilik mesleği yok olmaya yüz tuttu

Zamana direnen meslekler arasında olan ve tarihe karışmak üzere olan terzilik mesleği Aydın’ın Germencik ilçesinde de unutulmaya yüz tuttu. Germencik’te terzilik mesleğini icra eden 3-4 terziden biri olan emektar Muammer Öztürk, son demlerini yaşayan terziliğin öneminden bahsetti. 47 yıldan bu yana terzilikle uğraştığını dile getiren Öztürk, kendi diktikleri elbiselerin hazır üretimden daha kaliteli ve sağlıklı olduğunu kaydetti. Çırak yetişmemesinden dolayı eğitim sistemini de eleştiren Öztürk, bir elin parmağını geçmeyecek kadar azalan terziliğin eskiden her köyde bulunduğunu dile getirdi.

Çıkralık dönemiyle birlikte 47 yıldan bu yana terzilik mesleğini icra ettiğini dikkat çeken Öztürk, “Günümüz terziliği ile yıllar önceki terzilikte mesleki açıdan değişen bir şey olmadı ama işler daha kolaylaştı. Eskiden dikim daha çok elle olurdu şimdi ise makineler çoğaldı. Terzilik zahmetli iştir. Eskiden daha çok takım elbise dikiyorduk ama şimdi hazır üretim ve tüketim çoğaldığı için eskisi gibi takım elbise dikmez olduk. Çünkü takım elbiseler daha ucuza mal edilmeye başladı. Ancak alınan hazır ürünler bizim yaptığımız ürünlere benzemez. Çünkü hazır olan ürünler konfeksiyon ve yapıştırma ürünler. Bizim diktiğimiz elbiseler ise tek tek elden geçer ve bu yüzden daha uzun ömürlü ve daha sağlıklıdır. Bir takım elbiseye yaklaşık 3 metre kumaş gidiyor. Yelek, pantolon ve ceketten oluşan bir takım elbise 3-4 günlük uğraş sonunda hazır olur” diye konuştu.

Çırak yetişmiyor

Ülke genelinde çırak yetişmemesini eğitim sistemine bağlayan Öztürk, “Şimdi ise tek sorunumuz çalışacak eleman bulamıyoruz ve terzilik mesleğini tercih eden yok. Bunun sebebini de eğitim sistemi olarak kabul ediyorum. Eskiden kapasitesi olan ve olmayan öğrenciler ayrılır, bazısı belirli eğitim sürecinden sonra mesleğe yönelir bazısı ise okumaya devam ederdi. İnsanların yaşam şekli de değişti. Yaz tatili gelir gelmez herkes yazlıklara gidiyor ve çocuklarını da yanında götürüyor. Yaz tatilinde meslek öğrenmek isteyen çocuklar bundan da mahrum kalıyor. Şimdi ise artık kapasite olsun olmasın her öğrencinin liseyi bitirmesi zorunlu oldu. Çıraklık okullarında da yeterli eğitim verilmiyor. Okullarda bir şey öğretilmiyor. Çünkü o okullarda da o eğitimi verecek insan gücü yok. Şimdi bir düğmeyi dikemeyecek evli bayanlar var. Biz iğne iplikle iş yapmayı ilkokuldaki el işi derslerinde öğrendik. Biz zamanında aynı bir dükkanda 5 çıraktık. Şimdi ise eleman ve çırak yok” dedi.

Çok az sayıda terzi kaldı

Germencik’te en fazla kapasiteli çalışan terzilerden biri olduğunu kaydeden Öztürk, “Bu ülkede nalbandından semercisine, yorgancısından terzisine kadar her mesleğe ihtiyaç var. Germencik’te bir elin parmağını geçmeyecek kadar terzi kaldı. Önceden Germencik’in bütün köylerinde terzi vardı. Eskiden terzilik mesleği süper mesleklerden biriydi. Terzilik bugün kolay öğrenebilecek bir meslek değil. Aslında bizim meslek teknik resme girer. Biz zaman zaman mühendis gibi çizim yapıyoruz. Terzilik incelik isteyen bir meslektir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Sarıkaya