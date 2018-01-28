Terzilik mesleği yok oluyor

Van’da terzilik mesleğini sürdüren esnaflar, artık tabandan terzilerin yetişmediğini belirterek, mesleklerinin yavaş yavaş yok olduğunu söylediler. Geçmiş yıllarda elbise diktirebilmek için vatandaşların kuyruğa girdiği, özellikle bayramlarda babaların çocukları ile birlikte giderek takım elbise ve pantolon diktirdiği terziler, şimdilerde ise yaşam mücadelesi veriyor. Yeni neslin terzilik mesleğine ilgi göstermemesi ve yeni ustaların yetişmemesinden yakınan terziler, yetkililerin buna el atması gerektiğini söylediler. Yaklaşık 53 yıldır terzilikle uğraşan Ali İhsan Babacanoğlu, “Bu mesleğe 1965 yılında çırak olarak başladım. O zamanlarda teknoloji yoktu. Çok zor şartlarda bu mesleği yapıyorduk. kömür ile çalışan ütüler, ayak makinaları vardı. Onlarda çalıştık. Ancak teknoloji ile beraber şu anda çok şey değişti. Terzilik mesleği eskisi gibi olmadığı gibi artık çıraklar da yetişmiyor” dedi.

Konfeksiyon ve mağazaların artması ve her fiyatta elbiselerin bulunması nedeniyle işlerinin artık iyi olmadığını dile getiren Babacanoğlu, “Burada bir gömleği 50 TL karşılığında dikiyorum ancak dışarıda 15 TL’ye bile satılan gömlekler var. Durum böyle olunca bizler de kazanamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Terzilik mesleğini babasından aldığını dile getiren Osman Babacanoğlu ise, terzilik mesleğinin güzel bir meslek olduğunu ancak gittikçe azaldığını ifade ederek, yetkililerin konuya el atması gerektiğini söyledi.

Öte yandan yaklaşık 57 yıldır terzilik mesleğini ifa ettiğini belirten Ali İhsan Dicle de, "Eskiden babalarımız bizi terzilere teslim ederken herhangi bir ücret talep etmiyordu. Sadece mesleği öğrenmemizi istiyordu ama bugün ise çocuğunu getiren aileler hemen ücretini soruyorlar. Terziler zaten fazla kazanmıyor ki onlara versin. Bu anlamda terzilik mesleğine yetkililerin el atması lazım. Yoksa bu mesleğe yazık olur" diye konuştu.

Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman da, terzilik mesleğinde artık tabandan eleman yetişmediğine dikkat çekerek, “Liseyi bitiren biri üniversiteye gidiyor ve herhangi bir meslek grubuna dahil oluyor. Şu anda üniversiteyi bitiren birçok kişi işsiz geziyor. Halbuki meslekler çok farklı. Örneğin terzilik mesleği altın bilezik gibidir. Bu mesleği bilen biri nereye giderse gitsin iş bulabilir” dedi.

Terzilik mesleğinin kaybolmaya yüz tutmuş meslekler grubuna alınması gerektiğini vurgulayan Karaduman, “Buradan emekli olan biri, emekli maaşı yetmediği için yine çalışmak zorunda kalıyor. Halbuki başka kurumlardan emekli olan biri hem yüksek bir tazminat alıyor hemde maaşı yüksek oluyor. Oysa biz devlete her anlamda katkı sağlıyoruz. Buna rağmen devletten bir katkı alamıyoruz. Esnaf bu anlamda çok mağdur ediliyor. Bu anlamda Bağ-kur emeklilerine el atılmalı ve emekli maaşlarının düzeltilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Van’da 100’ün üzerinde terzi esnafının olduğunu da sözlerine ekleyen Karaduman, “Bunun 30’u kumaş satan esnaf geri kalan kısmı ise tamir yapan yani sadece yama yapan esnaftır. Terzilik artık insanlar arasında ihtiyaçtan çıkıp zevk meselesi haline geldi. Çünkü insanlar her fiyatta elbise bulabiliyor. Bu nedenle insanlar sadece zevk meselesi diye terzilere uğruyor” dedi.

Atilla İdiz