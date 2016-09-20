Birleşmiş Milletler, '2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük insani trajedi' olarak tanımladığı Suriye’deki insani durumu, bu yılki Genel Kurul toplantılarının da gündemine taşıdı. Büyük göç hareketlerinin ele alındığı yüksek düzeyli toplantılardan biri de BM Özel Sektör Forumu oldu. 1,2 milyondan fazla Suriyeli’ye hizmet veren Turkcell, toplantıda iletişim sektörünü temsilen yer aldı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell’in Suriyeli mültecilerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu çözümleri anlattı ve katılımcılara “Suriyeli çocukların ve gençlerin geleceği bizim elimizde. Şimdi entegrasyonu konuşmanın zamanı” diye seslendi.

“Toplumlar ve ekonomiler göçle zayıflamaz, aksine güçlenirler”

Toplantı kapsamında 350 toplum liderine hitap eden Terzioğlu, “Tarih boyunca medeniyetler insanların göç hareketleri üzerine kurulmuştur. Bugün Birleşmiş Milletler’in de kabul ettiği gibi uluslar ve ekonomiler göçle zayıflamaz, aksine güçlenirler. Avrupa bugün ne yazık ki göç dalgasının önünü nasıl keseceğini konuşuyor. Biz Türkiye olarak bu tartışmanın çok ötesine geçtik. En azından orta vadede bizlerle beraber kalacak yüzbinlerce Suriyeli genç ve çocuk için travmadan uzak, anlamlı bir yaşam şansının entegrasyondan geçtiğini biliyoruz. Biz de Turkcell olarak, bu perspektifle hareket edip ülkemizdeki Suriyeliler’in iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak ve hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atıyoruz” dedi.

Terzioğlu, Turkcell'in, krizin en başından bu yana Türkiye genelindeki altyapısı ve kamplara götürdüğü iletişim hizmetleriyle Suriyeliler’in yanında yer aldığını belirterek "Türkiye’de ilk Arapça çağrı merkezi hizmetini de Siirt’te açtığı merkezle Turkcell vermeye başladı. Bu çalışmalara yeni bir başlık daha ekleyen Turkcell, bu kez de “Merhaba Umut” mobil uygulamasıyla tüm operatörlerin Suriyeli müşterilerine hizmet verecek. Turkcell Akademi’nin geliştirdiği dünyada bir ilk olan uygulama sayesinde, anadili Arapça olan kullanıcılar, Türkçe’de en çok kullanılan kelime ve ifadeleri hem sesli hem de yazılı olarak öğrenebilecekler. Dil öğrenimi özelliğinin yanı sıra, Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe anında sesli tercümeden de faydalanabilecekler" dedi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre ise, günlük hayatı kolaylaştıran kritik bilgilere erişim imkanı sunan uygulamanın özellikleri arasında kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı, sağlık hizmetlerine nasıl ulaşılacağı ve en yakın hizmet noktalarına bulmaya yardımcı lokasyon bazlı hizmetler de bulunuyor. Kullanıcılar, tek tuşla Turkcell’in Arapça çağrı merkezini de arayabilecek. Suriyelilerin hayatını kolaylaştıracak ve Türk kültürüne adapte olmalarını sağlayacak olan “Merhaba Umut”, tüm operatörlerin müşterilerine açık olarak tasarlandı. Uygulama, geçen hafta Android ve iOS uygulama dükkanlarında yerini aldı. Turkcell’in bundan sonraki hedefleri arasında, Suriyelilerin barındığı kamplardaki iletişim altyapısıyla çocukların eğitim olanaklarına erişimini kolaylaştırmak yer alıyor.