Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye’den çıkan ve tamamen yerli kaynaklarla geliştiren BiP ile ilgili açıklamalarda bulundu. BİP'in her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih edildiğini altını çizen Terzioğlu, hedeflerinin 100 milyon BİP kullanıcısına ulaşmak olduğunu vurguladı. BiP’in 10 milyon kullanıcı sayısını aşmasının tesadüf olmadığını belirten Kaan Terzioğlu “Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce küresel marka yaratma vizyonundan hareketle geliştirdiğimiz BiP ile çıktığımız yolda bugün 10 milyon indirilme sayısını aştık. BiP’in yurt dışından indirilme sayısının 1 milyonu aşmış olması ise BiP’in şimdiden küresel bir marka olma yolunda önemli bir eşiği aştığını kanıtlıyor. Bu başarının arkasında büyük bir ekip çalışması ve inovasyon var. Biz yüksek kalitede sesli görüntülü arama özelliği de sunan BiP’e çok güveniyoruz. Şimdiki hedefimiz tüm dünyada 100 milyondan fazla kişinin BiP üzerinden haberleşmesi” dedi.

Terzioğlu, Turkcell’in güçlü altyapısı sayesinde yüksek kalitede sesli ve görüntülü arama özelliği sunan BiP’i kullananların yüzde 40’ını diğer operatör abonelerinin oluşturduğunu dile getirerek “BiP’i yükleyen Turkcell’liler ilk ay geçerli olan 1GB mobil internetin sahibi olurken, yurtdışına çıkan Turkcell’liler ise 56 ülkede geçerli 100 MB’lık internet paketi ile BiP üzerinden yaklaşık 250 dakika sesli görüşme yapabiliyor.Küresel marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen BiP, anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşma özelliklerinin yanı sıra insanların bir araya geldiği toplulukları barındıran bir platform olmayı da başardı. BiP’te yer alan ‘Keşfet” kategorisi altında televizyonlardan bankalara, spordan eğlenceye, oyundan ulaşım seçeneklerine kadar birçok içerik ve servis ile karşılaşılıyor. 4.5G ile mobil internetin hızlı ve kesintisiz olmasının da etkisiyle yüzbinlerce kişi aradığı her şeye BiP’in Keşfet bölümünden ulaşıyor. 2 milyon 100 binden fazla kişinin takip ettiği ‘Keşfet’ sayfaları arasında en popüler kanal ise Survivor Türkiye kanalı. 300 binden fazla takipçisi olan Survivor Türkiye’yi 285 bin kişi ile ‘O Ses Türkiye’ kanalı takip etti. ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ hesabının takip edenlerin sayısı ise 135 binin üzerine çıktı. Kullanıcılar sadece eğlence değil, sorunlarının çözümü için de ‘Keşfet” bölümünü kullanıyor. BiP üzerinden 90 bin kişi çeviri hizmeti alırken, 100 binden fazla kişi de Goller Cepte 1905 ve Goller Cepte 1907 hesaplarını takip ederek takımları hakkındaki bilgilere anında ulaşıyor. 120 binden fazla müzik tutkunu da BiP Number One hesabını takip ederek istek şarkılarda bulunuyor veya son çıkan klipleri izliyor” şeklinde konuştu.

“Her yöne arama özelliği”

Terzioğlu açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: “BiP, sesli ve görüntülü görüşme, caps oluşturma ve kaybolan mesaj gibi farklı özellikleriyle öne çıkarken, BiP kullanıcılarının BiP uygulaması yüklü olmayanları arayabilmelerini sağlayan “her yöne arama” yeteneği ise bir ilk olma özelliğine sahip. Bu sayede BiP kullanıcıları, karşı tarafta BiP yüklü olmasa bile aramalarını uygulama üzerinden başlatabiliyorlar. Üstelik bu şekilde hem mobil hem de sabit numaralara doğru arama yapılabiliyor”.