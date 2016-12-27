Bayan giyiminin trend tercihi olan moda tesettür giyim bayanlar için birbirinden şık ve işlevsel modellerle özel tercihleri sunuyor. Her ortama göre özel oluşturan tesettür giyim modelleri dış giyim, alp giyim, üst giyim, aksesuar ve özel günler giyimleri ile birçok fırsatı sunarken özel tasarım ve renkler ile de özel kombinler ve konseptler oluşturma imkanı sunuyor. Tesettür giyimin özel tercihlerinde yakından baktığımızda bayanların sahip olduğu model ve konseptleri şu şekilde ele alabiliriz.

ÖZEL GÜNLERDE TESETTÜR GİYİM TERCİHİ

Davet, düğün, balo ve yemek gibi özel ortamlarda giyilebilecek tercihler oluşturan kalite tesettür modelleri abiye kıyafetlerle bayanlar için cazip fırsatlar sunuyor. Abiye modellerini yakından baktığımızda sahip olduğunuz özel tercihleri şu şekilde inceleyebiliriz. Petrol renkli dantelli abiye elbise size sadeliğin şıklığını sunarken peri abiye elbise pudra rengi ile göz kamaştıran tercih oluşturuyor.

Özel bir abiye modeli olan gülru abiye elbise ceketli dantelli tasarımı ile özel bir format oluştururken pembe rengi ile öne çıkan payet detaylı abiye elbise şık tercihler oluşturuyor. Düğün ortamı için krem ve beyaz renkleri ile dikkat çekici seçenekler sunan abiyeler, yaprak desenli ekru abiye elbise ve çiçek detaylı ekru abiye elbise ile bayanlar için göz kamaştıran abiye elbise modelleri oluşturuyor.

Buna ek olarak toplantı ve konferans gibi özel ortamlar için tasarlanmış olan beli taş detaylı ekru abiye elbise özel tasarımı ile öne çıkıyor. Bir başka özel tercih olan yakası işlemeli lila abiye elbise ve çiçek işlemeli somon abiye elbise tasarımı ve rengi ile bayanlar için hassas bir tercih sunuyor.

GÜNLÜK GİYİMDE TESETTÜR TERCİHİ

Tesettür giyim günlük giyim için işlevsel ve kullanışlı tasarımlar sunarak birbirinden özel tercihler oluşturuyor. Tunik dereceli günlük geçen özel tercih oluştururken birbirinden özel tasarım ve kombin fırsatlarıyla tunik modelleri özel fırsatlar sunuyor. İlkbahar yaz dönemi için rengarenk modelleri tunikler asimetrik triko tunik ve fular detaylı tunik ile sıcak havalar için ideal tesettür giyim formatları oluşturuyor.

Bunun yanında sonbahar kış dönemi geçer özel formatlar buluşturan tesettür giyim tunik modelleri kol detaylı tunik, spor tunik, uzun tunik ve kapşonlu tunik gibi modeller sunuyor. Sportif giyim tarzı benimseyen bayanlar için de özel tarzlarından tunikler baskılı detaylı tunik ve volan detaylı tunik ile rahat ve özel bir giyim tercih oluşturuyor. Günlük giyim için bayanların olmazsa olmaz tesettür giyim tercihi olan ferace ve pardesü gibi modellerde tesettür giyim içinde özel tercih olarak yer alıyor.

Pardesü modellerine baktığımızda kapitone pardesü, keçe pardesü ve geniş yaka pardesü gibi modeller özel fırsatlar varken bu modelleri ek olarak bisiklet yaka pardesü ve mevsimlik pardesü gibi işlevsel modeller dikkat çekiyor. Ferace modelleri de benzer şekilde işlevsel giyim tercihi sunarken keçe ferace, kürklü ferace, şifon ferace, etnik desenli ferace ve deri detaylı ferace gibi modeller özel tercihler oluşturuyor.

TESETTÜR GİYİM İLE ÖZEL KOMBİNLER OLUŞTURUN

Özel kombinler oluşturmanızı için ucuz tesettür elbise giyim tercihleri son modeller gömlek, ceket, yelek, hırka ve bluz gibi modelleri ayrı ayrı ele alarak özel tarzlar sunuyor. Püsküllü bluz, geniş manşetli bluz ve sivri yaka bluz gibi modeller özellikle iş hayatı için ideal fırsat sunarken line ceket, uzun ceket, örme ceket ve cepli ceket gibi modeller özel tasarımlar olarak öne çıkıyor. Yelek, hırka ve pantolon gibi özel giyim formatları ile kombinler bütünleştirerek her ortama uygun giyim fırsatı yaralanabilir.

İlandır.