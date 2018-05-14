Tesettür modasını yakından takip edin

Hayatın hemen - hemen her alanında kusursuz görünmek isteyen kadınlar bunun için oldukça dikkatli bir biçimde hareket ediyor. Kadınlar gün içinde ki zamanının neredeyse tamamını güzel görünmeye harcıyor. Giyim konusunda dikkat çekmek isteyen kadınlar en çok dikkat etmesi gereken noktalardan biri de kıyafet seçimidir. Kilonuz ve fiziğiniz nasıl olursa olsun iyi bir giyinme tarzınız varsa bunu negatiften pozitife çevirmek mümkün. İyi bir kıyafet her kadını güzel gösterir. Giyim için kadınların havuzu erkeklere göre bir hayli geniş. Giyinmeye çok özen gösteren kadınlar, bu kadar özen gösterdiğinden dolayı moda kadınların etrafında dönüyor ve birçok şey kadınlara hazırlanıyor.

Tesettür Modasından Uzak Kalmayın

Kadınlar hayatın her alanında dikkat çekmek istediği için giyimine çok özen gösterdiğini söylemiştik. Bu sebeple kadınlar tesettür giyim markaların hazırlamış olduğu son trend tesettür modellerini yakından takip ediyor ve markaların hazırlamış olduğu koleksiyonları baştan aşağı dikkatle inceliyor. Bu aşamada kadınlar özel davetlere ve diğer önemli organizasyonlara katıldığında şık bir görünüme sahip olmalarını sağlayacak tesettür abiye modelleri yeni sezona özel hazırlanan koleksiyonlarda kendine geniş bir yer buluyor. Tesettür giyimini tercih eden kadınlar kendi fizik, yaşam tarzı ve daha birçok niteliğe göre tesettür modellerini seçme imkanı buluyorlar. Bu aşamada kadınlar oldukça titiz. Tüm markaları ayrı ayrı detaylı bir şekilde inceliyor ve kendine maddi anlamda zorlamayacak hem de yakışacak olan modelleri bulup satın alıyor.

Tesettür Modasında Ki Gelişme Dikkat Çekici

Günümüz de Türkiye’ de son yıllarda tesettür giyim modasında hiç olmadığı kadar gelişme yaşandı. Kadınlar tarafından tesettür giyme yüzdesi arttı ve bu sebeple birçok firma tesettür üzerine çalışmaya başladı. Firma sayısının fazla olması kadınların isteği doğrultusunda şekillendi. Bu sayı ileride de oldukça artacağa benziyor. Kadınlar tesettür giyim de genellikle günlük hayatta rahat bir şekilde kullanacağı ve aynı zamanda içerisinde rahatça hareket edebileceği tunikler tesettür modasının kalbi diyebiliriz. Tunikler kadınlarda renk geçişi sağlamak çok önemli.

Renk Uyumu Tesettürde Çok Önemli

Açık veya kapalı renk pardösü üzerine giyilen renkli eşarplar oldukça moda. Tesettür modasında renk seçimi gerçekten çok önemlidir. Bu aşamada kadınlar renk seçimlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Şık bir tesettür giyimi yakalamak için renk uyumu ve seçimi bu noktada öne çıkıyor. Farklı olarak satın aldığınız parçaların bir bütün gibi görünmesini sağlayan renk seçimine daha öncede söylediğimiz gibi özen gösterin. Vücudunuza yapışmayan dökümlü parçalar tesettür modasının vazgeçilmezlere arasında olduğunu söylememiz lazım. Tesettür modasında etek tercihlerinden bahsedelim. Neredeyse kadınlar tarafından tunikler kadar tercih edilen etekler tesettür giyim modasında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle vücut hatlarını pek belli etmeyen genellikle görünümü çan şeklinde olan ve boyu yaklaşık ayak bileğinize kadar uzanan etekler son tesettür modalarında öne çıkıyor. Etekler konusunda dikkat edeceğiniz nokta; dökümlü etekler, renk uyumları ve en önemlisi orijinal modelleri. Birçok firmada oldukça gösterişli etekler, tunikler, başörtüleri bulmak mümkün. Piyasada firma sayısının bir hayli fazla olması sebebiyle çeşitlerde de inanılmaz bir fazlalık var. Kilolu kadınlar vazgeçilmez rengi olan siyah, günümüzde de moda kimliğini korumaya devam ediyor.

Kaynak : www.modamerve.com