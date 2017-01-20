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Tesisatçıya giren hırsızlar kamerada

Güngören’de tesisatçıya giren hırsızlar 15 Bin Liralık malzemelerle kayıplara karışırken hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yakalandı.

Tesisatçıya giren hırsızlar kamerada

20 Ocak 2017 10:24
Tesisatçıya giren hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz ay Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Coşkun Sokak üzerinde bulunan bir tesisatçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahibi Adem Baltacı, sabah iş yerine geldiği zaman dükkanın kapısının açık olduğunu ve içerideki malzemelerin eksik olduğunu fark etti. Aynı sokakta başka bir işyerinin güvenlik kamerasını inceleyen Baltacı, dükkandaki hırsızlık olayını fark edince polise başvurdu. İş yerinde inceleme yapan polis, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.
“Benim canım yandı, başkasının yanmasın” 

Sabah dükkana geldiğinde ortalığın dağınık olduğunca hemen kamera kayıtlarına baktığını söyleyen Adem Baltacı, “Saat 20:00 civarı dükkanı kapatıp eve gittik. Sabah geldik ki, dükkanımız soyulmuş. Komşu dükkanlardaki kameralara baktık. Eğer bu görüntü ile bu şahısları devletimiz yakalayamıyor ise hiç bir şey diyemiyorum. El hareketleri, kol hareketleri ve diz hareketlerinden bunların bulunması gerekiyor. Benim canım yandıysa bir başka vatandaşın canlarını yakmamaları lazım. Ben bu şahısların bir an önce yakalanmasını istiyorum” dedi. 

15 bin liralık zararım var
Kamera kayıtlarına göre motorla iş yerinin olduğu sokağa geldiklerini ifade eden Baltacı, “ 4 kişi olan şahıslar dükkanın önüne motor ile geliyor. Şahıslardan ikisi kepengi kırarak içeri giriyor. Bir tane elektrikli pafta, bir tane hiltimi, iki tane matkabımı, el motorumu ve raflarda bulunan malzemeleri almışlar. Yaklaşık 15 bin lirayı geçen zararım var. Bir an önce bunların bulunup adalete teslim edilmesini istiyorum” şeklinde konuştu. 

“Motorla gelen hırsızların o anları kamerada”
Geçtiğimiz ay meydana gelen olayda tesisatçıya giren hırsızlar 15 bin tl değerindeki malzemeleri alarak kayıplara karıştı. Gece 21:30 sıralarında meydana gelen ve başka bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında 4 şahıs işyerinin önüne geliyor. Şahıslardan ikisinin dükkan önüne motor ile geldiği görülüyor. Şahıslardan birisi gözcülük yaparken diğerleri dükkanın kepenklerini kesmeye çalışıyor. Kısa bir süre sonra iş yerinin karşısında bulunan okulun güvenlik görevlisi dükkana doğru gelirken hırsızlardan birisi güvenliğe doğru giderek konuşmaya başlıyor. Daha sonra hırsız, güvenlik görevlisi ile birlikte oradan uzaklaşıyor. Hırsızdan birisi dışarıda gözcülük yaparken, diğer iki hırsızın içeri girdiği görülüyor. Hırsızlığın yaşandığı anlarda ise karşı apartman önüne bir araç duruyor. Araçtan inenler apartmana doğru yöneliyor. Kısa bir süre sonra apartmanın güvenliği aracın olduğu yere gelerek yerden bir şey alıp, başka bir tarafa doğru yöneliyor. İlerleyen dakikalarda ise hırsızlar içeriden aldıkları malzemeleri dışarı çıkarıyor. Ellerindeki son malzemeyi de alarak dükkandan çıkan hırsızlar karanlığı fırsat bilerek oradan uzaklaştığı görülüyor. 

Öte yandan geçtiğimiz hafta hırsızlık olaylarının yaşandığı Mehmet Nesih Özmen mahallesinde vatandaşlar devriye atarak yaşanabilecek hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek için nöbet tutuyordu. Hırsızlık olayının arttığı mahallede Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile de hırsızlar kıskıvrak yakalanmıştı.

Selim Bayraktar
 

Etiketler: Güngören


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