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TESK Başkanı Palandöken: 'Akaryakıt üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gelen zamlara artık yetişemez olduk. Esnaf sattığı ürünün yenisini rafa koyamaz oldu. Son olarak motorindeki 11 kuruşluk fiyat artışı küçük esnaf ve çiftçinin belini daha da bükecek ve halkın alım gücünü kıracak. Fiyatların düşmesi için akaryakıttaki yüksek vergi yükü azaltılmalı" dedi.

TESK Başkanı Palandöken: Akaryakıt üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli

12 Kasım 2017 11:01

Son günlerde akaryakıta yapılan zamların yıl sonu enflasyonunda oldukça etkili olacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıta sürekli zam yapılmasının A'dan Z’ye her ürünü etkilediğini ifade etti. Çiftçinin tarladaki ürününden, esnafın rafındaki ürüne varıncaya kadar her şeyin zamlandığını kaydeden Palandöken, "Yüksek enflasyonun en büyük nedeni akaryakıt zamları. Nitekim ekim ayı enflasyonunda en yüksek artış yüzde 16,79 ile ulaştırma sektöründe oldu. Gelen zamlara artık yetişemez olduk. Esnaf sattığı ürünün yenisini rafa koyamaz oldu. Son olarak motorindeki 11 kuruşluk fiyat artışı küçük esnaf ve çiftçinin belini daha da bükecek ve halkın alım gücünü kıracak. Akaryakıttaki fiyat artışları böyle devam ederse yıl sonu enflasyonu yüzde 15’i geçer. Fiyatların düşmesi için akaryakıttaki yüksek vergi yükü azaltılmalı” ifadelerinde bulundu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın kısa süre önce doğalgaz fiyatlarında indirim olabileceğine ilişkin açıklamasını da hatırlatan Palandöken, “Benzine 13 kuruşluk zamdan sonra motorine yapılan 11 kuruşluk fiyat artışı herkesin alım gücünü iyice düşürdü. En azından vatandaşa ve esnafımıza moral olması bakımından kışın soğuk yüzünü gösterdiği bu günlerde doğalgaza yapılacak bir indirim hem esnafımızı, hem de dar gelirlileri sevindirecek ve enflasyonun aşağı çekilmesine vesile olacaktır. Zaman kaybedilmeden hükümetimizden ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak’tan sevindirici haberi vermesini bekliyoruz. Enflasyonun düşmesi için akaryakıt üzerinde yüzde 60’ı aşan vergi yükünün de mutlaka azaltılması lazım” diye konuştu. 

Yağmur Yıldız

Etiketler: akaryakıt zammı, Bendevi Palandöken

 

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