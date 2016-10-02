Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » TESK Başkanı Palandöken: “Borcunu yapılandıran esnafa sicil affı getirilmeli”

TESK Başkanı Palandöken: “Borcunu yapılandıran esnafa sicil affı getirilmeli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, borcunu yapılandıran esnafa sicil affı getirilmesi gerektiğini söyledi.

TESK Başkanı Palandöken: “Borcunu yapılandıran esnafa sicil affı getirilmeli”

02 Ekim 2016 10:26

Piyasaların rahat bir şekilde dönebilmesi için ödemelerin zamanında yapılması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kamuya olan borçların yapılandırılması esnaf için büyük bir fırsat. Esnafın büyük bir kısmı bankalardan kredi kullanıp borcunu peşin olarak kapatmak niyetinde. Ancak, bankalar vergi ve prim borcu bulunan esnafa kredi vermiyor. Bu sorun aşılmalı, borcunu yapılandıran esnafın sicili temizlenmeli” dedi.

“Ticaretin özü dürüstlük ve güvendir”

Esnaf ve sanatkârın işlerini yürütebilmesi için zaman zaman krediye ihtiyaç duyduğunu anlatan Palandöken, “Esnaf işlerini yürütmek için bankaya kredi için başvurduğunda karşısına eskiden kalan belli sıkıntılı dönemlerin sonucu bozulan sicili öne çıkarılarak olumsuz cevap verilmektedir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Artık teknoloji çok gelişti. Bir insanın kredibilitesine bakıldığı zaman şunun görülmesi lazım; bu kişinin 3 tane çeki ödenmemiş, ancak yanında bir bilgilendirme notu düşülerek ‘3 ay süre ile terörden dolayı ticaret yapılamadı’ ya da ‘bölgede doğal felaket yaşandı’ veya ‘öngörülmeyen ani ekonomik kriz baş gösterdi’ gibi notlar mutlaka düşülmeli. Sıkıntının etkisi sona erdikten sonra esnaf dükkânını açmış mı? Mal alıp ödemelerini yapmaya başlamış mı? Ticaretin içinde 25-30 yıldır olan binlerce çek ödemiş birinin 3 tanesini geciktirdi diye sicili bozulmamalı. Vergisini ödemiş, yıllarca dükkânında millete hizmet etmiş birinin ödemesini isteyerek geciktirmesi söz konusu olamaz. Mal alamaz. Bunların tamamını kredi veren kurum ve kuruluşların bilmesi ve değerlendirmesi gerekir. Ticaretin özü dürüstlük ve güvendir” diye konuştu. 

Etiketler: esnafa sicil affı, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!