Piyasaların rahat bir şekilde dönebilmesi için ödemelerin zamanında yapılması gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kamuya olan borçların yapılandırılması esnaf için büyük bir fırsat. Esnafın büyük bir kısmı bankalardan kredi kullanıp borcunu peşin olarak kapatmak niyetinde. Ancak, bankalar vergi ve prim borcu bulunan esnafa kredi vermiyor. Bu sorun aşılmalı, borcunu yapılandıran esnafın sicili temizlenmeli” dedi.

“Ticaretin özü dürüstlük ve güvendir”

Esnaf ve sanatkârın işlerini yürütebilmesi için zaman zaman krediye ihtiyaç duyduğunu anlatan Palandöken, “Esnaf işlerini yürütmek için bankaya kredi için başvurduğunda karşısına eskiden kalan belli sıkıntılı dönemlerin sonucu bozulan sicili öne çıkarılarak olumsuz cevap verilmektedir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Artık teknoloji çok gelişti. Bir insanın kredibilitesine bakıldığı zaman şunun görülmesi lazım; bu kişinin 3 tane çeki ödenmemiş, ancak yanında bir bilgilendirme notu düşülerek ‘3 ay süre ile terörden dolayı ticaret yapılamadı’ ya da ‘bölgede doğal felaket yaşandı’ veya ‘öngörülmeyen ani ekonomik kriz baş gösterdi’ gibi notlar mutlaka düşülmeli. Sıkıntının etkisi sona erdikten sonra esnaf dükkânını açmış mı? Mal alıp ödemelerini yapmaya başlamış mı? Ticaretin içinde 25-30 yıldır olan binlerce çek ödemiş birinin 3 tanesini geciktirdi diye sicili bozulmamalı. Vergisini ödemiş, yıllarca dükkânında millete hizmet etmiş birinin ödemesini isteyerek geciktirmesi söz konusu olamaz. Mal alamaz. Bunların tamamını kredi veren kurum ve kuruluşların bilmesi ve değerlendirmesi gerekir. Ticaretin özü dürüstlük ve güvendir” diye konuştu.