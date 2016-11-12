Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » TESK Başkanı Palandöken: Spekülatörlere kanmayın

TESK Başkanı Palandöken: Spekülatörlere kanmayın

Sofraların olmazsa olmazı kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur ve barbunya gibi bakliyat ürünlerinin fiyatlarının spekülatörler tarafından çok fazla abartıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sofralarımızın vazgeçilmezi olan kuru fasulye-pilavı halkımız gönül rahatlığı ile yiyebilir” dedi.

TESK Başkanı Palandöken: Spekülatörlere kanmayın

12 Kasım 2016 09:51

Yeteri kadar bakliyatın ülkemizde bulunduğunu ve bakliyat piyasanın yüzde 80’lik bölümünü ülke genelinde 2-3 firmanın elinde bulundurduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Piyasayı elinde tutan 2-3 firma fiyatları kasıtlı olarak yüksek göstererek fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlar. Bahaneleri ise döviz kurunun dalgalanmasıdır. Oysa döviz kurundaki yükselmesinin geçici olduğu unutulmamalı. Zamanla kurda düşecek fiyatlarda. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın. Her zaman olduğu gibi fiyatlar yine spekülatörler tarafından abartılmaktadır. Adeta pireyi deve yapıyorlar. Baldo pirincin fiyatı geçen yıllar 5 lira iken bu yıl 4 liraya kadar düşüş gösterdi. Mercimek, bulgur ve yarma fiyatlarında bir zam yok. Kesinlikle halkımız rahat olsun. Bu artışlar geçici ve spekülatörlerin yapmış olduğu bir organizasyondan başka bir şey değil” diye konuştu.  

Etiketler: Bendevi Palandöken, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!