Yeteri kadar bakliyatın ülkemizde bulunduğunu ve bakliyat piyasanın yüzde 80’lik bölümünü ülke genelinde 2-3 firmanın elinde bulundurduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Piyasayı elinde tutan 2-3 firma fiyatları kasıtlı olarak yüksek göstererek fiyatlarla istedikleri gibi oynuyorlar. Bahaneleri ise döviz kurunun dalgalanmasıdır. Oysa döviz kurundaki yükselmesinin geçici olduğu unutulmamalı. Zamanla kurda düşecek fiyatlarda. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın. Her zaman olduğu gibi fiyatlar yine spekülatörler tarafından abartılmaktadır. Adeta pireyi deve yapıyorlar. Baldo pirincin fiyatı geçen yıllar 5 lira iken bu yıl 4 liraya kadar düşüş gösterdi. Mercimek, bulgur ve yarma fiyatlarında bir zam yok. Kesinlikle halkımız rahat olsun. Bu artışlar geçici ve spekülatörlerin yapmış olduğu bir organizasyondan başka bir şey değil” diye konuştu.