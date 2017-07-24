TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Emekli maaşları iyileştirilmeli

Emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması için mutlaka çalışma yapılmasının önemli olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde SGK verilerine göre 11 milyon 734 bin 471 emekli maaşı alan vatandaşımız var. Her üç emekliden biri yani yaklaşık 4 milyon vatandaşımız emekliliğinin ardından iş bulup çalışmaya devam ediyor. Maaşların yetersizliği ile geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emekli var. Emekli maaşlarında iyileştirme yoluna gidilmeli. Ortalama 3 milyon gencimiz işsiz. Emekli maaşlarında artış olduğu takdirde piyasalar rahatlar emekliler nefes alır” dedi.

Emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasının artık kaçınılmaz olduğunu anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre Sosyal Güvenlik kapsamında ülkemizde aylık alan 11 milyon 734 bin 471 vatandaşımız var. Emekli maaşlarının yetersiz olması sebebiyle yaklaşık 4 milyon emekli çalışmaya devam ediyor. Yaşam standartları ve açlık sınırı göz önünde bulundurulduğunda en düşük emekli maaşının asgari ücret yani 1.404,06 TL’den düşük olmaması gerekiyor. Temmuz ayı zamlarıyla birlikte SSK emekli aylığı 883 TL, BAĞ-KUR emekli aylığı bin 287 TL, BAĞ-KUR Tarım emeklilerinin aylığı ise bin 5 TL. Emekli maaşlarına iyileştirme yapılarak emekliler rahatlatılmış olur” diye konuştu.

“13 milyon 15-24 yaş arası gencin 3 milyonu işsiz”

Emekli maaşlarına iyileştirme yapılmasının akabinde genç işsiz nüfusun önünün açılacağına dikkati çeken Palandöken, “TÜİK’in 2017 Nisan ayı itibariyle açıkladığı 15-24 yaş arası ‘genç işsiz’ oranı yüzde 19,8 olmuş durumda. Yani 13 milyonun üzerinde olan 15-24 yaş arası genç nüfusun 3 milyonu aşkını işsiz. Emekli maaşlarının yeterli düzeyde artırılması halinde gençlerimiz daha çok iş bulma olanağına kavuşur. Daha verimli ve hızlı kalkınma, genç nüfustaki işsizliği en alt düzeye indirerek sağlanır. Her bir işgücü potansiyeli olup da çalışamayan işsiz genç ülkemiz için bir kayıptır” açıklamasını yaptı.