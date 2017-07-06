TESK Genel Başkanı Palandöken: “AP'nin raporunun kabul edilmesi büyük bir yanlıştır"

AP Türkiye Raportörü Kati Piri tarafından hazırlanan raporda Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapıldığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu karar tavsiye niteliğinde ve bir hükmü yok. Türkiye ile Avrupa Birliği’in arasındaki ilişkilerin iyi gitmesinin Avrupa'ya daha fazla katkısı olacaktır. Vatandaşlar duyarlı olsunlar. Spekületif hareketlerden kaçsınlar. Şuan dövizde yaşanan yükseliş geçici. Kimse moralini bozmasın” diye konuştu.