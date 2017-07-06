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TESK Genel Başkanı Palandöken: “AP'nin raporunun kabul edilmesi büyük bir yanlıştır"

Avrupa Parlamentosunda yapılan Türkiye raporu oylamasını değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Avrupa Parlamentosunun aldığı karar tavsiye niteliğindedir. Hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Avrupa Parlamentosunun müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporunun kabul edilmesi büyük bir yanlıştır. Ancak tavsiye niteliğinde olduğu için bir hükmü yoktur” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken: “APnin raporunun kabul edilmesi büyük bir yanlıştır&quot;

06 Temmuz 2017 15:04

AP Türkiye Raportörü Kati Piri tarafından hazırlanan raporda Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapıldığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu karar tavsiye niteliğinde ve bir hükmü yok. Türkiye ile Avrupa Birliği’in arasındaki ilişkilerin iyi gitmesinin Avrupa'ya daha fazla katkısı olacaktır. Vatandaşlar duyarlı olsunlar. Spekületif hareketlerden kaçsınlar. Şuan dövizde yaşanan yükseliş geçici. Kimse moralini bozmasın” diye konuştu.  


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