TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Otopark sorunu kural ihlallerine yol açıyor'

Otopark sorunun çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Artan nüfus ve hızlı kentleşme ile kentsel dönüşüm, araç ve bina sayısının da her geçen gün artmasına neden oluyor. Bugün her apartmanın altında, yan tarafında veya arka bahçesinde otopark alanı bulunmuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Otopark Yönetmeliği uygulama kısmında harekete geçmelidir. Kentsel dönüşümle beraber yıkılıp yeniden yapılan binaların hepsinde otoparkın zorunlu olması gerekiyor. Her daireye en azından 1 tane otopark yeri düşmeli. Müteahhitlerin bina yapımında otopark alanı için uygun parsel belirlemeleri gerekiyor. Devlet yapıları da özel yapılar da otopark sorununu göz ardı etmemeli” diye konuştu.

“Otopark sorunu kural ihlallerine yol açıyor”

Park edecek yer bulamayan araçların şehir içinde ve mahalle arasında kural ihlali yaptığına dikkat çeken Palandöken, “19 milyon konut sayısı ile 21 milyon araç sayısı dengesizliği otopark sorununu ortaya çıkarıyor. Özellikle şehir merkezlerinde otopark için ayrılan alanlar veya katlı otopark sayısı yeterli değil. Arabasını park edecek yer bulamayan vatandaş gelişigüzel kaldırıma bırakıyor. Bazen de kaldırımın yanı sıra engelli vatandaşlar için ayrılmış alanı işgal ediyor. Bu sebeple hem şehir içi hem de mahallesi arası trafikte sıkışıklık yaşanıyor. Yayalar kaldırımlara park eden araçlar yüzünden yürümekte zorlanabiliyor. Başta engelli vatandaşlar olmak üzere hiçbir vatandaşımızın kaldırımda yürüme hakkı gasp edilmemeli. Aynı konu apartmanlar için de geçerli. Komşular arasında park yeri yüzünden tartışma yaşayan birçok vatandaşımız var” açıklamasını yaptı.