TESK Genel Başkanı Palandöken: Trafik kazalarında Avrupa’da 17’inciyiz

Sigorta şirketleri ve uzmanların ülkede kaza oranlarının yüksek olduğu ve tazminat ödemelerinin yükseldiğini hep konu ettiklerini kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Trafik kaza verileri ne seviyede olursa olsun can ve mal kaybı ulusal kaybımızdır. Bu kayıpları asgariye indirmek için herkes büyük bir özveri ile çalışmalıdır. Kaza sayılarını AB ülkeleri ile kıyaslayarak ne durumda olduğumuzun da bir fotoğrafını çekmekte fayda var. 2011 yılında yapılan bir çalışmaya göre Türkiye’deki trafik kazası sayısı 131 bin 845. Bu oldukça yüksek bir sayı. Avrupa ülkelerine baktığımızda en düşük kaza sayısının yılda 348 kaza ile Malta’da olduğunu görüyoruz. Bunu 962 kaza ile Lüksemburg, bin 462 kaza ile Estonya takip ediyor. Ancak Malta nüfusunun 415 bin olduğu düşünülürse İstanbul’un orta büyüklükteki bir semtinden bile daha düşük bir nüfusa sahip bir ülkede 348 kazanın az olduğunu söylemek pek mümkün olamaz. Kaza sayıları ile ilgili daha gerçekçi bir yorum yapabilmek için ülkelerin nüfusuna bakılmalı” diye konuştu.

“Ülkemizde zorunlu trafik sigorta ücretleri düşürülmeli”

Nüfusa oranla kaza sayısının en az olduğu Danimarka’da her bin 577 kişiden biri kazaya karışırken, Avusturya’da her 239 kişiden birinin trafik kazası yaptığını belirten Palandöken, “Ülkemiz bu verilere göre 27 ülkenin içinde 17’inci sırada. Bu hesaplamaya göre Almanya, Avusturya, Belçika, İtalya, İspanya, İngiltere, Portekiz’le beraber 10 ülkeden daha iyi durumdayız. Almanya’da yıllık yaklaşık 200-250 euro olan 7’inci basamaktaki bir otomobilin zorunlu trafik sigortası primini Almanya’nın satın alma gücü paritesine göre de kıyasladığımızda Türkiye’deki sigorta primlerinin düşük olmadığını, tersine oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Üstelik Almanya’daki asgari ücretin 2017 yılı için bin 498 euro (6 bin 200 TL), yani Türkiye’deki asgari ücretin üç katından fazla olduğunu da düşünürsek zorunlu trafik sigortası primlerinin daha düşmesi gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır” şeklinde konuştu.