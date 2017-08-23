Diğer
Kategoriler

Teslim olan terörist gösterdi! Silah, roket ve mühimmat bulundu

Bingöl’de teslim olan terör örgütü PKK'lı bir teröristin yer göstermesi sonucu silah, roket ve mühimmat ele geçirildi.

Teslim olan terörist gösterdi! Silah, roket ve mühimmat bulundu

23 Ağustos 2017 14:16

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl ili Yayladere ilçesi kırsalında, teslim olan BTÖ mensubunun, göstermesi sonucu, icra edilen Şehit Jandarma Uzman çavuş Emre Sarıtaş-46 Operasyonu kapsamında 1 adet kaleşnikof, 1 adet rpg-7 roketatar silahı, 2 adet kaleşnikof şarjörü, 2 adet kaleşnikof kütüklüğü ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği de kaydedildi. 

Yılmaz Atar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç