Teslim olan terörist gösterdi! Silah, roket ve mühimmat bulundu

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl ili Yayladere ilçesi kırsalında, teslim olan BTÖ mensubunun, göstermesi sonucu, icra edilen Şehit Jandarma Uzman çavuş Emre Sarıtaş-46 Operasyonu kapsamında 1 adet kaleşnikof, 1 adet rpg-7 roketatar silahı, 2 adet kaleşnikof şarjörü, 2 adet kaleşnikof kütüklüğü ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği de kaydedildi.

Yılmaz Atar