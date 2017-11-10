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Teslim olan teröristin gösterdiği sığınakta patlayıcı bulundu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristin gösterdiği sığınakta çok miktarda patlayıcı bulundu.

Teslim olan teröristin gösterdiği sığınakta patlayıcı bulundu

10 Kasım 2017 09:08

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince 28 Ekim 2017 günü yapılan ikna çalışmaları sonucunda teslim olması sağlanan bölücü terör örgütü mensubunun verdiği bilgiler doğrultusunda 9 Kasım 2017 günü Erciş ilçesi Ağırkaya Mahallesi kırsalında yer gösterme, tarama ve arama faaliyeti icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Faaliyet sonucunda bulunan sığınakta; 30 kilogram amonyum nitrat, 2 adet piknik tüpüne hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP), 1 adet 10 kilogramlık bidona hazırlanmış EYP, 2 adet 5 kilogramlık bidona hazırlanmış EYP, 3 adet 5 kilogramlık salça kutusuna hazırlanmış EYP düzeneği, 5 kilogram TNT, 500 gram A4 patlayıcı, 500 gram dinamit, 30 adet elektrikli fünye, 12 adet ateşleyici düzenek, 2 adet zaman ayarlı anahtar sistemi, 3 adet elektronik düzenek, 1adet radyo frekanslı düzenek, 300 metre kablo, 1 adet vuruş izli kovan, 1 adet çekiç, 1 adet murç, 1 adet testere, 10 adet testere bıçağı, 5 kilogram çay, 5 kilogram şeker, 1 çift spor ayakkabı ve 1 adet maket bıçağı ele geçirilmiştir. Sayılan malzemelerden delil niteliği taşıyanlara el konulmuş, EYP'ler, EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler ise uzman ekiplerce yerinde imha edilmiştir.

Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. 

Etiketler: terörist, teslim olma, van

 

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