Edinilen bilgiye göre ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ ve ’Görevli Memura Direnmek’ suçundan aranma kaydı bulunan 1 erkek BTÖ mensubu, ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde ikna edilerek, 17 Kasım 2016 Perşembe günü saat 15:45‘de Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı’na silahsız ve teçhizatsız olarak teslim oldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Nisan-Mayıs 2016 tarihinden itibaren Tunceli kırsalında Mahir (K) adıyla faaliyet gösterirken teslim olan BTÖ mensubu hakkında adli işlemlere devam edildiği belirtildi.

"KIZ KARDEŞİM İÇİN ÖRGÜTE KATILDIM"

Teslim olan terörist güvenlik kuvvetlerine verdiği ifadesinde kız kardeşi için örgüte katıldığını söyledi. Terörist, "Dersaneye gidiyordum, annem aradı ağlıyordu, kız kardeşimi zorla götürdüklerini söyledi. Buradaki HDP binasına gittik üniversitede kız kardeşimi araştırdım yavaş yavaş içlerine girdim. HDP gençliğinde çalıştım bildiri dağıttım. Lice’ye gittim" dedi.

"HDP BİNASININ ÖNÜNDE BEKLERKEN BİR ARABA GELİP BENİ ÖRGÜT MENSUPLARININ YANINA GÖTÜRDÜ"

Teslim olan terörist ifadesinde kardeşini bulmak için Lice HDP ilçe binasına gittiğinde siyah bir aracın gelip kendisini örgüt mensuplarının bulunduğu bölgeye götürdüğünü söyledi. Terörist, "Lice’de HDP binasına gittim orada bana niçin geldiğimi sordular. Dışarıda beklerken mercedes marka bir araba geldi beni aldı. Yolçatı bölgesine götürdüler orada Şirin isimli bir örgüt mensubu ile görüştüm. Bu süreçte kimseyi gösteremeyiz dedi. Ben de beni alın kardeşimi bırakın dedim kabul etmediler. Mezarlıkta bulunan konteynerlarda 20 gün kaldım sonra Lice operasyonları başladı. O sırada biri Tunceli’ye gitmemi istedi. Bir araba geldi beni aldı. Gece gittim. Sabah biri yola inip beni kırsala götürdü. Kız kardeşimi gönderin ben gitmeyeceğim dedim. O sırada annem Tunceli’ye gelmiş HDP binasının camlarını kırmıştı. İğnesiz bir silah verdiler. Sonra bir örgüt mensubu kız kardeşimin kaçtığını söyledi. Bir iki hafta sonra yeni bir eğitim verileceğini ve benim de eğitim alacağım söylediler. Kardeşimi getirmek için bunların içine girdim. Kardeşimin kaçtığını öğrenince ilk fırsatta kaçtım" diye konuştu.