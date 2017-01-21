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Tevfik Yamantürk, Beşiktaş'ta divan başkanlığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü'nde gelecek hafta yapılacak olan divan kurulu başkanlık seçimlerinde Tevfik Yamantürk başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

Tevfik Yamantürk, Beşiktaşta divan başkanlığını açıkladı

21 Ocak 2017 15:30

Beşiktaş'ta yapılacak divan kurulu başkanlık seçimlerine Tevfik Yamantürk aday oldu. Medeni bir seçim olmasını beklediğini belirten Yamantürk, "Eski başkanımızla bir arkadaşlığımız var. Geçen gün yemek yedik. Kendisinin uygun göreceği 1 ya da 2 ismi yönetime iletmesini istedim. Bu menfaat işi değildir gönül işidir. 3 güzide kulübümüze gözümüzün nuru gibi bakmalıyız. Öyle bakılıyor olsa burada olmuyor olurdum. Süleyman abiden sonra yaşananlar ortada. Bu kulüpler bize emanettir. Kimsenin tapulu malı değildir. Böyle geçiş döneminde sıkıntılar olmamalı. Bence masadan kalkmayı bileceksiniz. Kaybederken kazanırsınız, kazanırken kaybederseniz. Burada ısrar etmek tekrar ben seçileceğim demek camia'da kayba neden olur. Listemiz belli değil, çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın
 


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