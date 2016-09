Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Balıklarımız bu sene bol. Şu anda her türlü balık, taze olarak tezgahlarda. Balık fiyatlarımız 5 liradan başlıyor, en fazla 20 liraya kadar çıkıyor" dedi.

1 Eylül'de büyük tekneler, 15 Eylül'de de tamamen avlanma yasağının kalkması, balık tezgahlarının dolmasını sağladı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları 5 liraya kadar düşerken, vatandaşlar balığa rağbet göstermeye başladı. Yeni balık sezonu ve fiyatlarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Eylül itibariyle balıkta av mevsimini açtıklarını kaydederek, "Normalde 1 Eylül’de Karadeniz ve Marmara'da sezon açılmış durumdaydı. Burada hava sıcaklığından dolayı 15 gün ertelemeli olarak sezonumuzu açtık. Şu anda balığımız bol. Tezgahlarımız dolu, çeşitlerimiz çok. Barbunya’dan gümüşüne, mezgitten, palamuta her türlü deniz balığı mevcut. Fiyatlarda şu anda çok düşük. 5 liradan fiyatlar başlıyor en fazla 20 liraya kadar çıkıyor. Yılın Eylül, Ekim, Kasım aylarında balık fiyatları en az yarı yarıya düşer. Halkımız bu konuda bilinçli olsun. 5 liraya, 10 liraya taze taze balık yiyebilirler. Bu dönemde 5 liraya, 10 liraya yenilen bir barbun, 3 ay sonra 20-30 liraya yenilebilir. Çünkü havalar bozuyor, fırtınalar çıkıyor ve denizden balık çıkmıyor. Buda balık fiyatlarını 2’ye, 3’e katlıyor. Şu anda bolluk var, bereket var, her çeşit balığımız var. Burası deniz memleketidir. Deniz ayağımızın ucunda. Balıklar taze taze, canlı canlı geliyor. Kesinlikle şu anda bir dolap, bir donmuş balık yok. Hepsi taze, birinci elden direk piyasaya iniyor" diye konuştu.

"Şu anda Türkiye'de en ucuz balık Mersin'de bulunuyor"

Şu anda Türkiye'de en ucuz balığın Mersin'de bulunduğunu vurgulayan Polat, "Biz bu balıkların bir kısmını da buradan diğer illere ihraç ediyoruz. Balığımız bol. Halkımızı Balık Pazarı'na davet ediyoruz. Barbunya 5 liradan başlıyor, en pahalı, en büyük barbunya 15-20 lira arasında. Çupra-levrek 10 ile 20 lira arasında. Hamsi 5 lira. Palamut tane 5 lira. Her biri bir kilo civarında. Gümüş balığımız var 10 lira. Sardalye 5 lira. Fiyatlar çok uygun. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Balık her yaştan her insana faydalı bir yiyecektir. Balık kültürümüzü geliştirmemiz lazım. Bizim bu denizlerin kıymetini bilmemiz lazım. Şu anda müşteri sayımız gayet iyi. Artık vatandaşlarımız marketlere fazla ağırlık vermemeye başladılar. Gerçekten balık pazarında güzel balıklarımızın bulunması, fiyatların daha düşük olması halkı buraya çekmeye başladı. Temennimiz de inşallah böyle devam eder. Havalar elverişli olduğu zaman balıkta bir sıkıntımız olmuyor. Havalar bozunca orada bir sıkıntı oluyor fiyatlar ister istemez oynuyor. Şu anda Mersin'imizde istediğimiz kadar balık çıkıyor. Daha önce kilosu 25 liraya kadar balıklar bugün 5 lira. Havalar iyi gittiği sürece de balık fiyatlar artmaz" ifadelerini kullandı.