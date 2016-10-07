Makine sanayi sektöründe, metale şekil veren üreticilerin metal işleme teknolojileri konusunda daha modern, daha hızlı, daha hassas ve kusursuz tezgahlarla çalışabilmeleri adına, takım tezgahları sektörünün gündemine yerleşen 5 Eksen Teknolojisi, Maktek Fuarında kullanıcıları ile buluşacak.

Fuar katılımcılarından Tezmaksan Makina, 5 Eksen Teknolojisi kullanarak, ünlü model Çağla Şıkel’in heykelini yaptı. 3D tarama yöntemi ile birebir ölçüleri alınan Çağla Şıkel‘in modellemesi yapıldıktan sonra, Çapı 200 mm, boyu 300 mm olan çeliğe şekil verildi.

Çağla Şıkel’in çelikten heykeli, heykelin yapılış süreci, programlanması, kısa filmi, Çağla Şıkel ile birlikte Hologram Show, 11 Ekim Salı günü 2.Hall 211 no’lu Tezmaksan standında sergilenecek.