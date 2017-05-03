TFF 1. Lig| Bandırmaspor: 5 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0

Son 5 maçta 3 yenilgi, 1 de beraberlik alan Malatya’nın takipçileri Eskişehir ve Sivas arasındaki puan farkı 2’ye indi. Maç öncesi 17. sırada bulunan Bandırmaspor, bu galibiyetle 15. sıraya yükseldi.
YENİ MALATYA 11 PUAN KAYBETTİ
Lider Evkur Yeni Malatya son 5 maçında 3 yenilgi 1 beraberlik alarak 11 puan kaybetti. Ligde 57 puanla zirvedeki Yeni Malatya’nın takipçileri Eskişehirspor ile Sivasspor’un 55’er puanları bulunuyor.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Asım Yusuf Öz xxx, Serkan Çimen xxx
Bandırmaspor: Okan Kocuk xxx, David Deniz Kılıç xx (Lukas Droppa dk. 75 ?), Doğan Karakuş xxx, Brinner Souza xxx, Gökhan Karadeniz xxx (Üstün Bilgi dk. 86 ?), Marino Da Silva xxx, Feridun Kıroğlu xx (Sertaç Çam dk. 60 xx), Gökhan Yılmaz xxx, Mamadou Fofana xxx, Ömer Kandemir xxx, Atabey Çiçek xxx
Yedekler: Ali Türkan, Özgür Çelik, Serkan Sözmen, Bahri Can Avcı
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Sözbir x, Caner Arıcı x, Sedat Ağçay xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Michael Pereira x (Ahmet Aras dk. 72 ?), Eren Tozlu x, Azubuike x, Sadık Çiftpınar x, Diabang x (İrfan Başaran dk. 46 x), Rahman Buğra Çağıran x (Mehmet Sak dk. 46 x), Murat Yıldırım x
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Sunday Mba, Osman Fırat, Sezer Özmen
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Atabey Çiçek (dk. 9), Ömer Kandemir (dk. 28), Da Silva (dk. 41), Gökhan Karadeniz (dk. 78), Doğan Karakuş (dk. 88) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Yiğitcan Erdoğan, Mehmet Sak, Murat Yıldırım (E.Y. Malatyaspor), Gökhan Karadeniz (Bandırmaspor)
İbrahim Aldemir