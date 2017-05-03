TFF 1. Lig| Bandırmaspor: 5 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0

Son 5 maçta 3 yenilgi, 1 de beraberlik alan Malatya’nın takipçileri Eskişehir ve Sivas arasındaki puan farkı 2’ye indi. Maç öncesi 17. sırada bulunan Bandırmaspor, bu galibiyetle 15. sıraya yükseldi.

YENİ MALATYA 11 PUAN KAYBETTİ

Lider Evkur Yeni Malatya son 5 maçında 3 yenilgi 1 beraberlik alarak 11 puan kaybetti. Ligde 57 puanla zirvedeki Yeni Malatya’nın takipçileri Eskişehirspor ile Sivasspor’un 55’er puanları bulunuyor.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Asım Yusuf Öz xxx, Serkan Çimen xxx

Bandırmaspor: Okan Kocuk xxx, David Deniz Kılıç xx (Lukas Droppa dk. 75 ?), Doğan Karakuş xxx, Brinner Souza xxx, Gökhan Karadeniz xxx (Üstün Bilgi dk. 86 ?), Marino Da Silva xxx, Feridun Kıroğlu xx (Sertaç Çam dk. 60 xx), Gökhan Yılmaz xxx, Mamadou Fofana xxx, Ömer Kandemir xxx, Atabey Çiçek xxx

Yedekler: Ali Türkan, Özgür Çelik, Serkan Sözmen, Bahri Can Avcı

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Sözbir x, Caner Arıcı x, Sedat Ağçay xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Michael Pereira x (Ahmet Aras dk. 72 ?), Eren Tozlu x, Azubuike x, Sadık Çiftpınar x, Diabang x (İrfan Başaran dk. 46 x), Rahman Buğra Çağıran x (Mehmet Sak dk. 46 x), Murat Yıldırım x

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Sunday Mba, Osman Fırat, Sezer Özmen

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Atabey Çiçek (dk. 9), Ömer Kandemir (dk. 28), Da Silva (dk. 41), Gökhan Karadeniz (dk. 78), Doğan Karakuş (dk. 88) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Yiğitcan Erdoğan, Mehmet Sak, Murat Yıldırım (E.Y. Malatyaspor), Gökhan Karadeniz (Bandırmaspor)

İbrahim Aldemir