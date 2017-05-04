TFF 1. Lig - Boluspor 2 - Adana Demirspor 1

Maçtan Dakikalar
17. dakikada Kadir Bekmezci’nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Akabueze’nin şutunu kaleci Fevzi kornere çeldi.
20. dakikada Akabueze’nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa gelişine vuran Santos’un şutu üstten az farkla auta çıktı.
28. dakikada Adana Demirspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu alan Santos’un vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Direkten dönen topu Adana Demirspor defansı uzaklaştırdı.
44. dakikada, Mustafa Budak’ın ceza sahasına ortasında topa yükselen Grbic’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
64. dakikada Mustafa Durak’ın köşe atışında kaleci Melih’in boşa çıktığı topa yükselen Pote’nin kafa vuruşu filelere gitti. 0-1
79. dakikada Anco Jansen’in ceza sahasına ortasında topla buluşan Santos meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
87. dakikada Umut Meraş’ın sol kanattan ortasında Akabueze’nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Bahtiyar Birinci xx, Özgür Ertem xx
Boluspor: Melih Ağa xx, Furkan Şeker xx, Alim Öztürk xx, Ramazan Sal xx, Umut Meraş xx, Özgür İleri xx (Abdulkadir Özdemir dk. 67 xx), Kadir Bekmezci xx (Sinan Yılmazer dk. 86 ?), Santos xxx, Akabueze xxx, Guido xx (Anco Jansen dk. 67 xx), Poepon xx
Yedekler: Sabri Can, Renato, Hakan Arslan, Burak Asan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Adana Demirspor: Fevzi Elmas xx, Oğuzhan Berber xx, Alican Karadağ xx, Mehmet Taş xx, Göksu Alhas xx (Tufan Kelleci dk. 70 x), Berkay Samancı xx, Servan Taştan xx (Marten George dk. 78 x), Petar Grbic xx (Sercan Kaya dk. 80 ?), Tiago Bezerra xx, Mustafa Durak xx, Pote xxx
Yedekler: Emrullah Şalk, Hasan Kaya, Timuçin Aşcıgil, Berat Tosun
Teknik Direktör: Tekin İncebaldır
Goller: Pote (dk. 64) (Adana Demirspor), Santos (dk. 79), Akabueze (dk. 87) (Boluspor)
Faruk Çidem