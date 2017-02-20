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TFF 1. Lig: Denizlispor: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Denizlispor, TFF 1. Lig’in 21. haftasında evinde konuk ettiği Sivasspor’a 3-2 mağlup oldu.

TFF 1. Lig: Denizlispor: 2 - Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

20 Şubat 2017 20:35

Maçtan Dakikalar

10. dakikada Anıl’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinden Ömer Alp’in yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

11. dakikada Kappel’in çizgiye kadar inerek ortaladığı topla arka direkte buluşan Ziya’nın kafa vuruşunda top yan direkten döndü, defans topu uzaklaştırdı.

15. dakikada Sankoh’un ara pasıyla buluşan Yasin boş durumdaki Kappel’i gördü. Ceza alanı çaprazında önündeki rakibini çalımlayan Kappel sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

35. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Emre’nin sert vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

59. dakikada gelişen Sivasspor atağında Burhan kaleciyi çalımlayıp topu ceza alanına çevirdi, penaltı noktasında topla buluşan Galip Güzel, topu ağlarla buluşturdu. 1-2

61. dakikada Yasin Ozan ile duvar pası yapan Ziya ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2

87. dakikada sağ kanattan gelişen ceza sahasına giren Sivasspor’dan Burhan ortasını yaptı. Topla buluşan Ergin, müsait durumda topu kalenin üstünden auta attı.

90. dakikada Galip’in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Ergin kafayla filelere gönderdi. 2-3

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler xx, Cumhur Altay xx, Seyfettin Ünal xx

Denizlispor: Asil Kaan x, Alperen xx, Ömer Alp xx, Cenk xx, Kerem Can xx, Burak xx, Sankoh xx (Barış dk. 73 x), Kappel xxx, Anıl xx (Berkan dk. 73 x), Ziya xxx, Yasin xx
Yedekler: Zeki, Taha Can, Moritz, Veli
Teknik Sorumlu: Ferudun Şaban Yarkın

Sivasspor: Ali xx, Ahmet xx, İbrahim xx, Boye xxx, Hasan xx (Gökhan dk. 63 x), Burhan xx, Yiğit x (Adem dk. 46 xx), Galip xxx, Hakan xx, Emre xx (Gkekas dk. 76 x), Ergin xxx
Yedekler: Tolgahan, Leandro, Kerim, Rıdvan
Teknik Sorumlu: Mesut Bakkal

Goller: Kappel (dk. 15), Ziya (dk. 61) (Denizlispor), Emre (dk. 35), Galip, (dk. 60), Ergin (dk. 90), (Sivasspor)

Sarı kartlar: Yasin, Burak, Kerem Can, Asil Kaan (Denizlispor), Yiğit, Ergin, İbrahim, Boye (Sivasspor) 

Medeni Topaloğlu 

Etiketler: denizlispor, maç sonucu, Sivasspor, TFF 1. Lig


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