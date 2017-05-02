TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 6 - Samsunspor: 1

Maçtan dakikalar
8. dakikada sağ kanattan gelen Eskişehirspor'da Bruno ortaladı, Kamil Ahmet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci son anda kornere gönderdi.
23. dakikada Erkan'ın kullandığı korneri Bruno kafasıyla ceza sahasına indirdi, yaşanan karambolde savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırmayı başardı.
30. dakikada Gökay'ın serbest vuruşuna hareketlenen Murat, yakın mesafeden meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
32. dakikada Hasan Hüseyin'in ara pasına hareketlenen Uğur İnceman, defans oyuncularının müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
33. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Erkan Zengin, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0
40. dakikada Erkan Zengin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Hakan Çinemre, kafa vuruşu ile takımının 2. golünü attı.
59. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Göksu, defansın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.
63. dakikada Bruno'nun uzun ara pasına hareketlenen Axel Meye, defansı da gerisinde bırakarak kalecinin solundan topu filelere yolladı. 3-0
66. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza sahası içerisindeki pasını müsait pozisyonda değerlendiren Bruno, takımını farka götürdü. 4-0
70. dakikada Halil İbrahim'in sağ kanattan yerden ortaladığı topa müsait pozisyonda Lumu dokunamadı.
71. dakikada Halil İbrahim'in ceza sahası içerisine verdiği pasa hareketlenen Kone, çaprazdan sert ve etkili vurarak takımının tek sayısını kaydetti. 4-1
77. dakikada Ramazan meşin yuvarlağı rakibinden kaparak ceza sahası içerisine girip pasını müsait durumdaki Erkan Zengin'e aktardı. Erkan Zengin ise kalecinin sağ tarafından golü attı. 5-1
90. dakikada Erkan Zengin'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Axel Meye, yerden düzgün vuruşla takımının 6. golünü kaydetti. 6-1
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Olguncan xx, Osman Gökhan Bilir xx
Eskişehirspor: Ruud Boffin xx, Hasan Hüseyin Acar xx (Ramazan Övüç dk. 71 xx), Uğur İnceman xx (Dorukhan Toköz dk. 71 xx), Axel Meye xx, Erkan Zengin xx, Tarık Çamdal xx, Akaminko xx, Hakan Çinemre xx, Hürriyet Gücer xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Bruno xx (Semih Şentürk dk. 80 xx)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Bilal Aziz, Aykut Akgün
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Samsunspor: Tom Muyters xx, Ndiaye xx, Murat Gürbüzerol xx, Ercan Yazıcı xx, İbrahim Pekşen xx, Gökay Iravul x (Lumu dk. 67 x), Canberk Aydın x (Göksu Türkdoğan dk. 46 x), Vedat Bora x (Distel Zola dk. 46 xx), Abdülkerim Bardakçı xx, Kone xx, Erkam Reşmen xx
Yedekler: Bekir Sevgi, Fatih Kılıçkaya, Caner Koca
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Erkan Zengin (dk. 33 pen. ve 77), Hakan Çinemre (dk. 40), Axel Meye (dk. 63 ve 90), Bruno (dk. 66) (Eskişehirspor), Kone (dk. 71) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), Ndiaye, Canberk Aydın (Samsunspor)
Kadir Arslan - Mehmet Sıddık Yeşilırmak