Diğer
Kategoriler

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 6 - Samsunspor: 1

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor, Samsunsporla karşılaştı. Mücadele ev sahibinin 6-1 üstünlüğü ile sona erdi.

TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 6 - Samsunspor: 1

02 Mayıs 2017 20:44

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanattan gelen Eskişehirspor'da Bruno ortaladı, Kamil Ahmet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci son anda kornere gönderdi.

23. dakikada Erkan'ın kullandığı korneri Bruno kafasıyla ceza sahasına indirdi, yaşanan karambolde savunma son anda araya girerek topu uzaklaştırmayı başardı.

30. dakikada Gökay'ın serbest vuruşuna hareketlenen Murat, yakın mesafeden meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

32. dakikada Hasan Hüseyin'in ara pasına hareketlenen Uğur İnceman, defans oyuncularının müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Erkan Zengin, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-0

40. dakikada Erkan Zengin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Hakan Çinemre, kafa vuruşu ile takımının 2. golünü attı.

59. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Göksu, defansın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

63. dakikada Bruno'nun uzun ara pasına hareketlenen Axel Meye, defansı da gerisinde bırakarak kalecinin solundan topu filelere yolladı. 3-0

66. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza sahası içerisindeki pasını müsait pozisyonda değerlendiren Bruno, takımını farka götürdü. 4-0

70. dakikada Halil İbrahim'in sağ kanattan yerden ortaladığı topa müsait pozisyonda Lumu dokunamadı.

71. dakikada Halil İbrahim'in ceza sahası içerisine verdiği pasa hareketlenen Kone, çaprazdan sert ve etkili vurarak takımının tek sayısını kaydetti. 4-1

77. dakikada Ramazan meşin yuvarlağı rakibinden kaparak ceza sahası içerisine girip pasını müsait durumdaki Erkan Zengin'e aktardı. Erkan Zengin ise kalecinin sağ tarafından golü attı. 5-1

90. dakikada Erkan Zengin'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Axel Meye, yerden düzgün vuruşla takımının 6. golünü kaydetti. 6-1

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Olguncan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Eskişehirspor: Ruud Boffin xx, Hasan Hüseyin Acar xx (Ramazan Övüç dk. 71 xx), Uğur İnceman xx (Dorukhan Toköz dk. 71 xx), Axel Meye xx, Erkan Zengin xx, Tarık Çamdal xx, Akaminko xx, Hakan Çinemre xx, Hürriyet Gücer xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Bruno xx (Semih Şentürk dk. 80 xx)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Bilal Aziz, Aykut Akgün
Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Samsunspor: Tom Muyters xx, Ndiaye xx, Murat Gürbüzerol xx, Ercan Yazıcı xx, İbrahim Pekşen xx, Gökay Iravul x (Lumu dk. 67 x), Canberk Aydın x (Göksu Türkdoğan dk. 46 x), Vedat Bora x (Distel Zola dk. 46 xx), Abdülkerim Bardakçı xx, Kone xx, Erkam Reşmen xx
Yedekler: Bekir Sevgi, Fatih Kılıçkaya, Caner Koca
Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Erkan Zengin (dk. 33 pen. ve 77), Hakan Çinemre (dk. 40), Axel Meye (dk. 63 ve 90), Bruno (dk. 66) (Eskişehirspor), Kone (dk. 71) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), Ndiaye, Canberk Aydın (Samsunspor) 

Kadir Arslan - Mehmet Sıddık Yeşilırmak 

Etiketler: eskişehirspor, Samsunspor, TFF 1. Lig


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!