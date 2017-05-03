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TFF 1. Lig - Göztepe: 0 Sivasspor: 1

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig - Göztepe: 0 Sivasspor: 1

03 Mayıs 2017 20:25

Maçtan dakikalar

10. dakikada Hakan Arslan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top auta gitti.

15. dakikada Galip'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Günay topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

37. dakikada Leandrinho'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

41. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rıdvan'ın şutunda top ağlara gitti. 0-1

49. dakikada Prince Segbefia'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

52. dakikada Halil'in ortasında ceza sahası içinde Murat'ın kafa vuruşunda top auta gitti.

55. dakikada Soner'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

82. dakikada Tolgahan'dan dönen topu tamamlayan Umut'un vuruşunda yine Tolgahan'dan seken top kornere gitti.

Stat: Bornova

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Göztepe: Günay x, Leo x, Benjamin Fuchs xx, Canberk x, Gençer x, Gosso x (Soner dk. 40 xx), Segbefia xx, Murat xx (Umut dk. 80 ?), Halil xx, Tayfur xx (Kobakhidze dk. 89 ?), Jahovic xx
Yedekler: Göktuğ, Emre, Salim, Sinan
Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Sivasspor: Tolgahan xx, İbrahim xx, John Boye x, Ziya x, Rıdvan xx, Galip x (Gökhan dk. 46 xx), Burhan x (Ahmet dk. 62 xx), Hakan xx, Adem xx, Leandrinho xx, Ergin xx (Kerim dk. 84 ?)
Yedekler: Ali Şaşal, Hasan, Yiğit, Serhat
Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Rıdvan (dk. 41) (Sivasspor)

Kırmızı kartlar: Gençer (dk. 14) (Göztepe), Ziya (dk. 45) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Jahovic, Soner, Leo (Göztepe), İbrahim, Hasan, John Boye (Sivasspor) 

Etiketler: Göztepe, Sivasspor, TFF 1. Lig


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