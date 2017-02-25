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TFF 1. Lig: Göztepe: 1 Manisaspor: 0 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Manisaspor’u konuk eden Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Göztepe: 1 Manisaspor: 0 (Maç sonucu)

25 Şubat 2017 21:50

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Bahattin Köse’nin şutunda top kaleci Günay’da kaldı.

21. dakikada Halil’in kullandığı kornerde top rakip kaleci İsmail’de kaldı.

35. dakikada Hakan’ın şutunda top kaleci İsmail’den döndü ardından Halil’in şutunda savunma topun kaleye gitmesini önledi.

45. dakikada Murat Akın’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

52. dakikada Tayfur’un sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci İsmail’de kaldı.

60. dakikada Halil’in ortasında Adis topla buluştu, Adis’in vuruşunda top kaleci İsmail’de kaldı.

61. dakikada Adis’in kullandığı serbest vuruşta İsmail topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

70. dakikada Umut’un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta gitti.

77. dakikada Tayfur’un asistinde topla buluşan Adis meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Bornova

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Göztepe: Günay xxx, Leo xx, Fuchs xx, Canberk xx, Gençer xx, Hakan xxx, Gosso xx (Umut dk. 58 xx), Murat xx, Halil xx (Lokman dk. 90 ?), Tayfur xxx, Adis Jahovic xxx (Segbefia dk. 88 ?)

Yedekler: Göktuğ, Emre Can, Tanju, Emre Aygün

Teknik Direktör: Okan Buruk

Manisaspor: İsmail xx, Fahri xx, Erman x, Ümit Yasin xx, Ufuk xx, Emre x (Bakaki dk. 59 xx), Umut xx (Perovic dk. 82 x), Metin xx, İsmail x, Hakan x (Savaş dk. 78 x), Bahattin xx

Yedekler: Emrah, Berk, Mikic, Sebaihi

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Adis Jahovic (dk. 77) (Göztepe)

Sarı kartlar: Ümit Yasin Arslan, Bakaki (Manisaspor), Tayfur Bingöl, Halil Akbunar, Canberk Dilaver (Göztepe)

 

Ali Gözeten


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