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TFF 1. Lig maç sonucu: Altınordu: 2 Adana Demirspor: 1

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Altınordu, sahasında Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti.


18 Şubat 2017 18:00

Maçtan dakikalar

9. dakikada Erdoğan’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.

15. dakikada Okan Derici'nin sert şutunda top filelerle buluştu. 1-0

32. dakikada Tiago’nun pasında topla buluşan Pote'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

48. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Pote, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

67. dakikada Hasan Kabze’nin pasında topla buluşan Erdoğan’ın şutunu kaleci Zülküf son anda kornere çeldi.

87. dakikada Erdoğan’ın kullandığı kornerde direk dibinde topla buluşan Hasan Kabze topu auta gönderdi.

90+2. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Beykan, topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Bornova

Hakemler: Ali Şansalan xx, Ata Yıldırım xx, Bilal Gölen xx

Altınordu: Erce xx, Uğur xx, Yusuf Acer xx, Sinan xx, Erdoğan xxx, Arif xx, Abdulkadir xx (Barış dk. 87 ?), Alican xx, Yusuf Abdioğlu xx, Okan xx (Beykan dk. 66 xx), Hasan xxx (Fatih dk. 90+3 ?)
Yedekler: Berke, Seydi, Kerim, Enis
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Adana Demirspor: Zülküf xx, Göksu xx, Servan xx (Alican dk. 89 ?), Mehmet xx, Franck Pote xxx, Waldison xx (Berkay dk. 79 xx), Onur xxx, Oğuzhan xx, Raspopovic xx, Tiago xx, Leroy George xxx (Berat dk. 89 ?)
Yedekler: Fevzi, Tufan, Hasan, Serkan

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Goller: Okan Derici (dk. 15), Beykan Şimşek (dk. 90+2) (Altınordu), Franck Pote (dk. 48) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Franck Pote, Waldison, Mehmet Taş (Adana Demirspor), Uğur (Altınordu) 


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