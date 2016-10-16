TFF 1. Lig’in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan ve Yeni Malatyaspor’un 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından sahanın içi ve dışı karıştı. Polis koltukları yerinden söküp sahaya atan taraftarlara müdahale etti. Şanlıurfaspor şeref tribününde oturan bazı yöneticilerin polisin müdahalesine tepki gösterip sahaya inmek istemesine polisin izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

Stadın dışına kaçan taraftarlar polise taşlarla saldırırken, polisler ise biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Yaşanan olayda çok sayıda taraftar biber gazından etkilenirken, öfkesine hakim olamayan bazı taraftarlar ise yoldan geçen polis araçlarını taşladı.

Polisin müdahale ettiği taraftarların sokak aralarına kaçmasıyla olaylar yatıştı.