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TFF 1. Lig maçında ortalık karıştı

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan ve Yeni Malatyaspor’un 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından saha içi ve saha dışı karıştı. Polis taraftara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

TFF 1. Lig maçında ortalık karıştı

16 Ekim 2016 23:37
TFF 1. Lig maçında ortalık karıştı - Tıkla İzle

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan ve Yeni Malatyaspor’un 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından sahanın içi ve dışı karıştı. Polis koltukları yerinden söküp sahaya atan taraftarlara müdahale etti. Şanlıurfaspor şeref tribününde oturan bazı yöneticilerin polisin müdahalesine tepki gösterip sahaya inmek istemesine polisin izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

Stadın dışına kaçan taraftarlar polise taşlarla saldırırken, polisler ise biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Yaşanan olayda çok sayıda taraftar biber gazından etkilenirken, öfkesine hakim olamayan bazı taraftarlar ise yoldan geçen polis araçlarını taşladı.

Polisin müdahale ettiği taraftarların sokak aralarına kaçmasıyla olaylar yatıştı.


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