TFF 1. Lig - Şanlıurfaspor: 2 - Balıkesirspor: 3

Maçtan Dakikalar
15. dakikada orta sahadan atılan pasla topla buluşan Burak Çalık'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Sinan meşin yuvarlağı kurtardı.
28. dakikada Foxi’nin pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Burak Çalık, kalecinin solundan topu filelere yolladı. 1-0
32. dakikada Abdulkadir Özgen’in pasında Foxi, kalecinin önde olduğunu görünce yaklaşık 40 metreden aşırtma bir vuruşla kalecinin üzerinden topu filelere yolladı. 2-0
38. dakikada Foxi’nin pasında orta sahada topla buluşan Burak Çalık, ceza sahasına girerken kaleciyi de geçtikten sonra dengesini kaybetmesine rağmen vuruşunda meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.
45. dakikada, Burak Çalık’ın sağ kanattan gönderdiği topa ceza sahsı içinden gelişine düzgün vuran Abdulkadir Özgen, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0
58. dakikada, Atiemwen’in pasında ceza sahası içinde Banahene’nin vuruşu kaleciden döndü.
63. dakikada, İshak Çakmak’ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Abdulkadir Özgen'in vuruşunda top üstten auta çıktı.
76. dakikada Atiemwen’in pasında ceza sahasının hemen dışında Caner Cavlun'un şutunda top sol üst köşeden filelere gitti. 1-3
78. dakikada Atiemwen’in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Hüseyin Kala'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2–3
Stat: Gap Arena
Hakemler: Barış Şimşek xxx, Serdar Diyadin xxx, Samet Çavuş xxx
Şanlıurfaspor: Sinan Ören x, Abdulaziz Solmaz x, Mercan Çam x, Andrei Marc x, Banahene xx, İzzet Yıldırım x, Kağan Söylemezgiller x (Halil Köçer dk. 64 x), Atiemwen xx, Soro x (Şaban Özel dk. 71 ?), Fevzi Özkan x (Hüseyin Kala dk. 53 xxx), Caner Cavlun xxx
Yedekler: Fatih Kaldan, Cemil Adıcan, Mehmet Umut Ersöz
Yardımcı Antrenör: Serkan Demir
Balıkesirspor: Vukovic xx, Oğuzhan Çapar xx, Eray Ataseven xx, Nizamettin Çalışkan xx (Çağatay Vatan dk. 90 ?), Cüneyt Köz xx, Burak Çalık xxx, Glumac xx, Bülent Cevahir xx, Foxi xxx (Doğa İşeri dk. 79 ?), İshak Çakmak xx, Abdulkadir Özgen xxx (Mehmet Boztepe dk. 90 ?)
Yedekler: Asil Kaan Eryılmaz, İbrahim İçuz, Rahmi Anıl Başaran, Akçan Deniz Sayar
Goller: Burak Çalık (dk. 28), Foxi (dk. 32), Abdulkadir Özgen (dk. 45) (Balıkesirspor), Caner Cavlun (dk. 76), Hüseyin Kala (dk. 78) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Burak Çalık, Cüneyt Köz, Glumac (Balıkesirspor), Banahene, Hüseyin Kala, Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor)
Şinasi İnan – Bekir Basmacı