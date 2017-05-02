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TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig’in 31. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, 14. dakikadan itibaren karşılaşmayı 10 kişi oynayan Denizlispor’la sahasında 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

02 Mayıs 2017 18:17

Maçtan dakikalar

17. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen İbrahim, düzgün bir vuruş yaparak Ümraniyespor’u öne geçirdi. 1-0

20. dakikada Ömer Can sağ kanattan ceza sahası içine girip yerden pasını aktardı ancak İbrahim’den önce savunma araya girerek farkın 2’ye çıkmasına engel oldu.

58. dakikada Barış sol kanattan son çizgiyi inerek ceza sahası içine gönderdi. Ziya topu kontrol edip dönerek vurdu ancak az farkla auta attı.

63. dakikada Denizlispor orta sahasından atılan uzun topta, Ümraniyespor savunmasının arkasına iyi sarkan Ziya topla birlikte ceza sahası içine girdi ve vuruşunu yaparak eşitliği sağladı. 1-1

66. dakikada Mehmet Sedef’in soldan yaptığı ortada arka direkte çok iyi yükselen Oğuz kafayı vurdu ancak direkten dönen top oyun alanına geri geldi.

78. dakikada İbrahim Akdağ’ın güzel ortasında Abdullah kafayı vurdu, kaleci Asil son anda topu kornere gönderdi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu x, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Murat Ergin Gözütok xx

Ümraniyespor: Burak x, Mehmet xx, Oğuz x, Merthan xx, Erol xx, Bulut x (Bahadır dk. 65 x), İbrahim xxx, Ömer Can xx (Abdullah dk. 70 x), Serdar x (Samet dk. 46 x), Otoo xx, Beleck xx
Yedekler: Metin, Mustafa, Mücahit, Salifu
Teknik Direktör: Erkaz Sözeri

Denizlispor: Zeki x, Taha xxx Ömer xxx, Burak xxx, Cenk xx, Kerem Can xx, Ziya xxx, Moritz xx (Cihan dk. 46 xxx), Sankoh xxx (Berkan dk. 84 ?), Barış xxx, Yasin xxx (Asil Kaan dk. 16 xxx)
Yedekler: İsmail, Şevki, Taşkın, Anıl
Teknik Direktör: Ali Yalçın

Goller: İbrahim (dk. 17) (Ümraniyespor), Ziya (dk. 63) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Zeki Ayvaz (dk. 14) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Merthan, Bahadır (Ümraniyespor), Moritz, Burak, Asil Kaan (Denizlispor) 

Bozhan Memiş - Uygar Aydın 

Etiketler: denizlispor, maç sonucu, TFF 1. Lig, Ümraniyespor


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