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TFF 1. Lig’de 10. hafta hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig’in 10. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu.

TFF 1. Ligde 10. hafta hakemleri belli oldu

26 Ekim 2017 13:23

TFF 1. Lig’de 10. hafta heyecanı 27 Ekim Cuma günü 18.00’de Samsunspor - Gaziantepspor maçı ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre TFF 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

27 Ekim Cuma

18.00 Samsunspor - Gaziantepspor: Ramazan Keleş

28 Ekim Cumartesi

13.00 Balıkesirspor Baltok - Adanaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.30 Altınordu - Eskişehirspor: Erkan Engin

29 Ekim Pazar

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Denizlispor: Mert Güzenge
13.00 Gazişehir Gaziantep - Elazığspor: Bahattin Şimşek
15.30 Adana Demirspor - Akın Çorap Giresunspor: Volkan Bayarslan
15.30 Grandmedical Manisaspor - Ümraniyespor: Erkan Özdamar

30 Ekim Pazartesi

18.00 Çaykur Rizespor - Boluspor: Özgüç Türkalp
18.00 MKE Ankaragüce - İstanbulspor: Mustafa Öğretmenoğlu 

Etiketler: TFF 1. Lig

 

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