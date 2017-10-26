TFF 1. Lig’de 10. hafta hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig’de 10. hafta heyecanı 27 Ekim Cuma günü 18.00’de Samsunspor - Gaziantepspor maçı ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre TFF 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
27 Ekim Cuma
18.00 Samsunspor - Gaziantepspor: Ramazan Keleş
28 Ekim Cumartesi
13.00 Balıkesirspor Baltok - Adanaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.30 Altınordu - Eskişehirspor: Erkan Engin
29 Ekim Pazar
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Denizlispor: Mert Güzenge
13.00 Gazişehir Gaziantep - Elazığspor: Bahattin Şimşek
15.30 Adana Demirspor - Akın Çorap Giresunspor: Volkan Bayarslan
15.30 Grandmedical Manisaspor - Ümraniyespor: Erkan Özdamar
30 Ekim Pazartesi
18.00 Çaykur Rizespor - Boluspor: Özgüç Türkalp
18.00 MKE Ankaragüce - İstanbulspor: Mustafa Öğretmenoğlu